Мичков о Малкине: «В детстве смотрел матчи России на ЧМ-2012, он сделал хет-трик в полуфинале и стал лучшим бомбардиром»

Мичков о Малкине: в детстве смотрел матчи России на ЧМ-2012.

Форвард «Филадельфии » Матвей Мичков поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Питтсбургом », за который играет Евгений Малкин . Команды встретятся в первом раунде Кубка Стэнли.

«Я помню, как в детстве смотрел матчи сборной России на ЧМ-2012. Малкин сделал хет-трик [против Финляндии в полуфинале] и стал лучшим бомбардиром турнира», – сказал Мичков.

Россия выиграла чемпионат мира в 2012 году, Малкин набрал 19 (11+8) очков в 10 матчах и стал самым ценным хоккеистом турнира. Мичкову на тот момент было 7 лет.

Мичков впервые дал интервью на английском языке: «Становлюсь сильнее с каждым днем – по две тренировки в день в спортзале»