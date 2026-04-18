Мичков о Малкине: «В детстве смотрел матчи России на ЧМ-2012, он сделал хет-трик в полуфинале и стал лучшим бомбардиром»
Мичков о Малкине: в детстве смотрел матчи России на ЧМ-2012.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Питтсбургом», за который играет Евгений Малкин. Команды встретятся в первом раунде Кубка Стэнли.
«Я помню, как в детстве смотрел матчи сборной России на ЧМ-2012. Малкин сделал хет-трик [против Финляндии в полуфинале] и стал лучшим бомбардиром турнира», – сказал Мичков.
Россия выиграла чемпионат мира в 2012 году, Малкин набрал 19 (11+8) очков в 10 матчах и стал самым ценным хоккеистом турнира. Мичкову на тот момент было 7 лет.
Мичков впервые дал интервью на английском языке: «Становлюсь сильнее с каждым днем – по две тренировки в день в спортзале»
Когда Овечкин завершит карьеру?16055 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, я помню эту гениальную тройку Малкин - Пережогин - Попов, какая-то невероятная "химия" у них была.
Так посмотрел бы еще ЧМ2015)
Супер мат против шведов тогда выдали, это был турнир Джино
