Кросби о любви Овечкина к фастфуду: «Это на него не повлияло, он по-прежнему забивает. Хотел бы я так. Обожаю сладости, но слежу за количеством съеденного»

Кросби о любви Овечкина к фастфуду: это на него не повлияло.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби поделился мнением о питании Александра Овечкина .

40-летний форвард «Вашингтона » берет с собой в самолет на выездные матчи пачку острых чипсов Flamin’ Hot Cheetos и сэндвич из Subway.

«Ему можно, это никак на него не повлияло. Он по-прежнему забивает.

Хотел бы я так делать. Я обожаю сладости, но стараюсь следить за количеством съеденного. Не скажу, что я в этом деле эксперт, но сейчас я разбираюсь в этом гораздо лучше, чем раньше.

Жаль, что я многого не знал в молодости. Тогда я не так внимательно следил за этим», – сказал Кросби.

Джерси Бедарда – самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина – 2-е, Кросби – 3-е, Джека Хьюза – 4-е, Макдэвида – 5-е