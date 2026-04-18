Кросби о любви Овечкина к фастфуду: «Это на него не повлияло, он по-прежнему забивает. Хотел бы я так. Обожаю сладости, но слежу за количеством съеденного»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о питании Александра Овечкина.
40-летний форвард «Вашингтона» берет с собой в самолет на выездные матчи пачку острых чипсов Flamin’ Hot Cheetos и сэндвич из Subway.
«Ему можно, это никак на него не повлияло. Он по-прежнему забивает.
Хотел бы я так делать. Я обожаю сладости, но стараюсь следить за количеством съеденного. Не скажу, что я в этом деле эксперт, но сейчас я разбираюсь в этом гораздо лучше, чем раньше.
Жаль, что я многого не знал в молодости. Тогда я не так внимательно следил за этим», – сказал Кросби.
Джерси Бедарда – самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина – 2-е, Кросби – 3-е, Джека Хьюза – 4-е, Макдэвида – 5-е
Когда Овечкин завершит карьеру?16055 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вот не понимаю чем плох качественный фастфуд, а если салатик добавить то вообще здорово
Плох тем, что высокая калорийная плотность, а еда очень вкусная. Не замечаешь как переедаешь, образуется профицит калорий = набор лишнего веса, особенно если питаться такой едой часто. Салатик конечно красиво и здорово, но съеденные калории от него никуда не исчезнут)
Плюс делают так чтобы быстро жевалось, из-за этого ешь и ешь, особенно когда голодный. Поэтому на голодный желудок фастфуд не ем, только если не большое чувство голода.
То, что Ови берёт в самолёт чипсы, не значит, что он эти чипсы съедает) кмк рекламная интеграция и не более.
Из всего шикарного подкаста с Сидом перевели только вот это?????
а еще Овечкин пьет "Bud Light" , обожает заедать хлопья "Great Crunch" "Индилайтом", пользуется "Яндекс +" и уважает "Fonbet"
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем