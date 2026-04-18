«Динамо» Минск не предложит Квартальнову новый контракт. На тренера претендует «Трактор» («Бизнес Online»)
Как сообщает «Бизнес Online», минское «Динамо» не предложит новый контракт Дмитрию Квартальнову. На тренера претендует «Трактор».
Отмечается, что специалист также «не горит желанием оставаться в клубе после многочисленных конфликтов с руководством по трансферам и комплектованию штаба».
Клуб из Беларуси ранее завершил сезон, уступив «Ак Барсу» (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.
Квартальнов возглавляет «Динамо» с 2023 года. Команда выходила в плей-офф все три сезона под его руководством (первый раунд в 2024 году, второй – в 2025-м и 2026-м).
Плющев о будущем Квартальнова в «Динамо» Минск: «0-4 в серии – сильная пощечина, когда есть поддержка президента, который приходит на матчи с собакой»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
А теперь, после двух успешных сезонов для команды, уже и обсудить и покритиковать можно
Это точно войдет в одно из самых маразматических решений в истории КХЛ. Жалко москвичей. Изучите хоть немного биографию этого чувака. Кроме знакомства с Басковым и ленивого сына, который был весьма неплох тинейджером, чувак больше в хоккее не имеет ни-че-го. Это аванюра круче, чем с Йозе Марино. Неудивительно, что с таким набором персонажей Динамо сейчас так деградировало.
У которого в каждой команде конфликт
Чего стоит чемпионский Локо, например, как самый свежий пример эпического свинства.
Как на подъеме и все хорошо (сильно лучше, чем было) - на руках носят.
Что чуть не так - сразу пинком под зад.