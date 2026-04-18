  «Динамо» Минск не предложит Квартальнову новый контракт. На тренера претендует «Трактор» («Бизнес Online»)
«Динамо» Минск не предложит Квартальнову новый контракт. На тренера претендует «Трактор» («Бизнес Online»)

Как сообщает «Бизнес Online», минское «Динамо» не предложит новый контракт Дмитрию Квартальнову. На тренера претендует «Трактор».

Отмечается, что специалист также «не горит желанием оставаться в клубе после многочисленных конфликтов с руководством по трансферам и комплектованию штаба».

Клуб из Беларуси ранее завершил сезон, уступив «Ак Барсу» (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Квартальнов возглавляет «Динамо» с 2023 года. Команда выходила в плей-офф все три сезона под его руководством (первый раунд в 2024 году, второй – в 2025-м и 2026-м).

Плющев о будущем Квартальнова в «Динамо» Минск: «0-4 в серии – сильная пощечина, когда есть поддержка президента, который приходит на матчи с собакой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
Да уж. Руководство Динамо, странно себя ведёт.
Оно всегда странно вело себя. Просто когда команда не попадала в плов, то всем как то все равно было
А теперь, после двух успешных сезонов для команды, уже и обсудить и покритиковать можно
От добра, добра не ищут)
во всех хоккейных Динамо такое "умное" руководство?
В принципе, да. До сих пор в шоке, кто вообще взял Сушко в Динам Если копнуть связи кловунов Баскова и Сушко, то вы удивитесь как там все переплетено.

Это точно войдет в одно из самых маразматических решений в истории КХЛ. Жалко москвичей. Изучите хоть немного биографию этого чувака. Кроме знакомства с Басковым и ленивого сына, который был весьма неплох тинейджером, чувак больше в хоккее не имеет ни-че-го. Это аванюра круче, чем с Йозе Марино. Неудивительно, что с таким набором персонажей Динамо сейчас так деградировало.
В футбольном лучше? Вот все известные баскетбольные Динамо уже давно расформированы.
Квадрат не хотел сладеньких легионеров . Навязали руководство . Он хороший тренер для рабочего состава .
Угу
У которого в каждой команде конфликт
Что поделать, если почти в каждой команде КХЛ за редким исключением долбанутые владельцы или директора.
Чего стоит чемпионский Локо, например, как самый свежий пример эпического свинства.
Не раз вспомнят в Минске о работе Квартального в Динамо !
Квартальнова😂
Пусть сначала Квартальный отчёт напишет
Чем-то напоминает ситуацию с Тамбиевым.
Как на подъеме и все хорошо (сильно лучше, чем было) - на руках носят.
Что чуть не так - сразу пинком под зад.
Динамо Москва, ау! Срочно, без промедления надо предложить контракт Квартальнову. Но, при нынешнем руководстве выбор только между Козловым и Ротенбергом. Впрочем, я и Крикунову не удивлюсь уже.
Да похоже там выбор между Ротенбергом и Романом Борисовичем только...
кандидатуру Йозе Марино отмели?))
Жаль что перпективная команда сожрала себя изнутри
Положа руку на сердце, это лучший тренер, что был в Минске. Естественно, очень не понравилась ситуация с его сыном и племянником, но... Даже на солнце есть пятна... Да, скажем мягко, в руководстве Динамо далеко не у всех нимб над головой...
Тренер толковый, в Челябинске выстрелит
Московское Динамо, как я понимаю, с тренером уже определилось :-(
