«Динамо» Минск не предложит Квартальнову новый контракт. На тренера претендует «Трактор» («Бизнес Online»)

«Динамо» Минск не предложит Квартальнову новый контракт.

Как сообщает «Бизнес Online», минское «Динамо » не предложит новый контракт Дмитрию Квартальнову . На тренера претендует «Трактор ».

Отмечается, что специалист также «не горит желанием оставаться в клубе после многочисленных конфликтов с руководством по трансферам и комплектованию штаба».

Клуб из Беларуси ранее завершил сезон, уступив «Ак Барсу » (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Квартальнов возглавляет «Динамо» с 2023 года. Команда выходила в плей-офф все три сезона под его руководством (первый раунд в 2024 году, второй – в 2025-м и 2026-м).

Плющев о будущем Квартальнова в «Динамо» Минск: «0-4 в серии – сильная пощечина, когда есть поддержка президента, который приходит на матчи с собакой»