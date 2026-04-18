Ротенберг о взаимодействии с Илоном Маском в вопросе развития спорта: «Все возможно»

Роман Ротенберг о взаимодействии с Илоном Маском в сфере спорта: все возможно.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров «Динамо » Москва Роман Ротенберг высказался о возможном сотрудничестве с американским бизнесменом Илоном Маском.

«Все возможно», – ответил Ротенберг на вопрос, хотел бы он по взаимодействовать с Маском в вопросе развития спорта.

Ранее Россию посетил отец предпринимателя Эррол Маск.

