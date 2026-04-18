Быков о ЦСКА после 1-4 от «Авангарда»: «Армейский коллектив очень молод. Можно отнести такой результат в счет нехватки опыта. Никитин ставит ту игру, которая ему приносит успех»
Вячеслав Быков о вылете ЦСКА во 2-м раунде: армейский коллектив очень молод.
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков высказался о вылете команды от «Авангарда» во втором раунде Кубка Гагарина (1-4).
– В связи с тем, что армейский коллектив очень молод, можно отнести такой результат в счет нехватки опыта игр на вылет на таком уровне. Такие матчи необходимы молодым игрокам.
С каждым сезоном коллектив будет крепчать и становится мощнее. И вместе с этим и амбиции ребят будут возрастать. Оценивать команду будут тренеры и руководители клуба.
– Игорю Никитину всегда требуется время, чтобы построить игру своих команд?
– Любому специалисту нужно время чтобы его команда играла по его схемам, психологии и отношению к работе. Игорь ставит ту игру, которая ему приносит успех, – сказал Быков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Высчитываем средний возраст команд и получаем ~27, 5 у Авангарда и ~26,5 у ЦСКА. Считаем только тех игроков, кто реально находился на льду. У Авангарда не считаем Мишурова и Чистякова, который провёл на льду считанные минуты и на результат никак не повлиял. Если учитывать и их, то среднее значение станет даже чуть меньше. У ЦСКА не считаем Самонова. С ним среднее значение чуть увеличится. Получаем ± одинаковый средний возраст команд. О каком очень молодом коллективе говорит Аркадич? Даже если не сравнивать с Авангардом, то почти 27 лет это далеко не "очень молодой коллектив". И считать это одной из основных причин поражения в серии как минимум глупо.
Быков извертелся на пупе, публикуя пустые комментарии. Никто на бывшей родине не предлагает харчеваться!
Средний возраст команды 26,5 лет, это очень молодая команда? Это идеальный возраст. У Магнитки точно такой же. Нехватка опыта? В команде есть двухкратные обладатели КГ, участник финала КС. На чью мельницу, Вячеслав, льёшь воду.
Средний возраст команды 26,5 лет, это очень молодая команда? Это идеальный возраст. У Магнитки точно такой же. Нехватка опыта? В команде есть двухкратные обладатели КГ, участник финала КС. На чью мельницу, Вячеслав, льёшь воду.
ну как бы и верно, но средний возраст у ЦСКА повышают, например, Нестеров и тот же Калинин. При всем к ним уважении, они не игроки уровня реальной борьбы за КГ.
ну как бы и верно, но средний возраст у ЦСКА повышают, например, Нестеров и тот же Калинин. При всем к ним уважении, они не игроки уровня реальной борьбы за КГ.
Данные по скорости не регулярки, а в ПО.
Да сиди ты уже в Швейцарии и не лезь туда куда собака.... Не сувала , хватит уже облизывать УНЫЛОГО!!!!
Но такие возрастные игроки есть в любой команде. В Локо Радулов 39 лет, Сергеев 35лет. Конечно , они повышают средний возраст. Но тут все индивидуально. Один в 30 уже не бежит, а другой в 39 не уступает 20ти летним. Я понимаю про Нестерова и Калинина. Но и тут не все однозначно. А кто по вашему в ЦСКА ещё не соответствует уровню борьбы за КГ. Думаю кроме них немало таких. И, кстати, по Нестерову.По статистике КХЛ в список 20топ. по скорости он занимает 13 позицию. Вот и пенсионер.
