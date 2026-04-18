Быков о ЦСКА после 1-4 от «Авангарда»: «Армейский коллектив очень молод. Можно отнести такой результат в счет нехватки опыта. Никитин ставит ту игру, которая ему приносит успех»

Вячеслав Быков о вылете ЦСКА во 2-м раунде: армейский коллектив очень молод.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков высказался о вылете команды от «Авангарда » во втором раунде Кубка Гагарина (1-4).

– В связи с тем, что армейский коллектив очень молод, можно отнести такой результат в счет нехватки опыта игр на вылет на таком уровне. Такие матчи необходимы молодым игрокам.

С каждым сезоном коллектив будет крепчать и становится мощнее. И вместе с этим и амбиции ребят будут возрастать. Оценивать команду будут тренеры и руководители клуба.

– Игорю Никитину всегда требуется время, чтобы построить игру своих команд?

– Любому специалисту нужно время чтобы его команда играла по его схемам, психологии и отношению к работе. Игорь ставит ту игру, которая ему приносит успех, – сказал Быков.