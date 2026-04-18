«Эдмонтон» занял 1-е место по реализации большинства в регулярке НХЛ (30,6%). «Даллас» и «Миннесота» вошли в топ-3, «Колорадо» – 27-й, «Филадельфия» – последняя (15,7%)

«Эдмонтон » показал лучшую реализацию большинства в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ (30,6%).

«Ойлерс» забросили 68 шайб при численном преимуществе (2-е место в лиге), имея 222 попытки реализации (26-е).

Второе место по эффективности занял «Даллас » (28,6%). У «Старс» 71 гол (1-е место в лиге) при 248 попытках.

В топ-5 также вошли «Миннесота » (25,2%), «Каролина» (24,9%) и занявшие последнее место в таблице Востока «Рейнджерс » (24,7%).

Отметим, что победитель регулярки «Колорадо» занял 27-е место в рейтинге с 17,1%. Худший результат показала «Филадельфия» (15,7%).