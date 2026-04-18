  «Эдмонтон» занял 1-е место по реализации большинства в регулярке НХЛ (30,6%). «Даллас» и «Миннесота» вошли в топ-3, «Колорадо» – 27-й, «Филадельфия» – последняя (15,7%)
«Эдмонтон» занял 1-е место по реализации большинства в регулярке НХЛ (30,6%). «Даллас» и «Миннесота» вошли в топ-3, «Колорадо» – 27-й, «Филадельфия» – последняя (15,7%)

У «Эдмонтона» лучшее большинство в регулярке НХЛ (30,6% реализации).

«Эдмонтон» показал лучшую реализацию большинства в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ (30,6%). 

«Ойлерс» забросили 68 шайб при численном преимуществе (2-е место в лиге), имея 222 попытки реализации (26-е).

Второе место по эффективности занял «Даллас» (28,6%). У «Старс» 71 гол (1-е место в лиге) при 248 попытках. 

В топ-5 также вошли «Миннесота» (25,2%), «Каролина» (24,9%) и занявшие последнее место в таблице Востока «Рейнджерс» (24,7%). 

Отметим, что победитель регулярки «Колорадо» занял 27-е место в рейтинге с 17,1%. Худший результат показала «Филадельфия» (15,7%). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Да интересно конечно, Колорадо с таким подбором игроков, да и вообще в целом больше всех забили в сезоне, имеет ужасный PP.
Ответ evgen859
У них левого края нет
Ответ Kadiy
Потому что, на Рантанена пожадничили, вот и обменяли на Нечаса, он праворуки а он мешает Маку в PP им обоим приходится кружит в зоне менять позицию из за этого эффективность снижается. А вот связка Мак-Ранта при них PP была убойной. Потому что и тот и другой поочередно пасуя друг другу могли забить с противоположного фланга.
У Нефти лучшая модель игры в РР. Не статичная, как у Тампы и многих других. Всё в динамике, очень трудно предугадать действия Макдэвида. Недаром они первые в РР, очень грозное оружие в плей-офф.
Ответ Барин
Всё проще -- у них лучший игрок мира.
Ответ Барин
МакДэвид и есть эта система, ну еще Бушар и Драйз
В Колорадо Макар, Маккиннон, Нечас праворукие, без леворукого снайпера (каким был Рантанен) большинство развалилось.
Кадри значительно улучшил ПП Колорадо. Но после его травмы всё опять встряло. Правая сторона мертвая. Даже Маккиннон уже стал там играть.
На эмоциях ПО всё может наладится и без Кадри, остаётся только надеятся, системы отработанной нет. Но Кадри вроде бы скоро вернётся. Так что всё должно быть хотя бы ОК.
Ответ AndyRad93
Как-то все списали Кингс в первом раунде, хотя команда максимально не приятная, играть они мешать точно умеют и вымучивать результат. Так, что парочка овертаймов Вам обеспечена.
Ответ Виталий [Matiss] Деркачев
Не сомневаемся.
4:0 хотелось бы, но это вряд ли.
Анжи ещё игр шесть побегает думаю.
Вашингтон на каком месте ?
Ответ Lina Starkova
На 25-ом.
17,8%.
У Нефти топ конечно ) одни и те же люди уже много лет в пп играют , да и конечно три топ игрока сразу . Раньа забрал процент с собой в Даллас)
