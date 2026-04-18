  • Тэйвс о продолжении карьеры в НХЛ: «В ближайшее время смогу подумать об этом. Считаю свое возвращение большим достижением. Горжусь тем, что снова сыграл в лиге»
Форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвс пока не решил, будет ли продолжать карьеру в НХЛ

37-летний форвард отыграл сезон за клуб из своего родного города, вернувшись в хоккей после пропуска двух лет. 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» провел все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 29 (11+18) очков при полезности «минус 20» и 62,1% на точке вбрасывания. 

«В ближайшее время у меня будет время подумать об этом. Когда ты борешься за место в плей-офф и играешь через день, когда после олимпийского перерыва календарь становится таким плотным, почти нет времени думать о чем-то еще. Поэтому было бы неплохо получить немного времени на раздумья о том, какой шаг будет следующим. 

Оглядываясь на то, что было два года назад, я понимаю, что мое возвращение – это определенно большое достижение. Я очень горжусь тем, что снова сыграл в НХЛ.

Горжусь тем, что стремился к этому и делал все возможное, чтобы вернуться на этот уровень. На протяжении сезона моя форма улучшалась. Думаю, что и дальше она будет улучшаться», – сказал Тэйвс. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Не знал, что он пропустил два года. После такого, действительно возвращаться сложно. Тем более, в его возрасте. Ну пусть ещё поиграет, если желание и форма есть.
Капитан Серьёзность! Играй ещё! Повесить коньки ещё не время, имхо! Удачи в новом сезоне!
