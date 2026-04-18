Шестеркин – 2-й среди вратарей НХЛ с лучшим владением клюшкой по мнению игроков лиги. Биннингтон занял 1-е место

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 2-е место в рейтинге вратарей НХЛ по умению владеть клюшкой.
Список был составлен по итогам анонимного опроса хоккеистов, проведенного Ассоциацией игроков лиги. В общей сложности в нем приняли участие 348 человек, конкретно на этот вопрос из списка ответили 344.
Первое место по итогам опроса занял вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон с 22,4% голосов.
Вторым стал Шестеркин (14%), а замкнул топ-3 Джоуи Даккор из «Сиэтла» с 12,5%.
В пятерку лучших также попали Джоэл Хофер из «Сент-Луиса» (4,9%) и Якоб Маркстрем из «Нью-Джерси» (4,7%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Ассоциации игроков НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А еще Биня лучший по метанию бутылок :)
Аскаров на каком месте?
Биня лучший во всех номинациях )))
