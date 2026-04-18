Сушинский о полуфинале «Локомотив» – «Авангард»: «Хартли уже точно изучил Буше. Фаворита выделить невозможно, две равные команды. Будет решать коллективная работа и дисциплина»

Максим Сушинский о серии «Локомотива» и «Авангарда»: Хартли уже изучил Буше.

Бывший игрок «Авангарда» Максим Сушинский высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и «Локомотивом ».

«Это будет сложная серия для обоих клубов. Хартли уже точно изучил Буше . Будет решать коллективная работа и дисциплина. Игры будут до ошибки.

Плюс на таких стадиях решают классные вратари. У «Авангарда » и «Локомотива» два хороших голкипера, которые будут выходить на первый план, и, конечно, качественные исполнители.

Поэтому в этой паре нет фаворита. Тут невозможно выделить, потому что две равные команды. По сезону хорошо шли, нас ждет хороший хоккей», - сказал Сушинский.