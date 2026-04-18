Патрик Кэйн готов остаться в «Детройте»: «Я бы с радостью принял участие в решении проблемы с плей-офф. Мы лучше, чем некоторые команды, которые туда попали»

Патрик Кэйн заявил, что готов остаться в «Детройте».

Форвард «Детройта » Патрик Кэйн готов остаться в команде и помочь ей прервать серию из 10 подряд невыходов в плей-офф.

37-летний американец провел 3-й сезон за «Ред Уингс» и набрал 57 (16+41) очков в 67 играх.

В минувшей регулярке он достиг отметок 500 шайб и 1400 очков, побив рекорды по очкам за карьеру для уроженцев США (ранее принадлежал Майку Модано) и американских игроков в целом (ранее принадлежал Бретту Халлу).

Летом трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» станет неограниченно свободным агентом.

О будущем

«Думаю, есть взаимный интерес в том, чтобы я остался. Мне нравится здесь, это отличное место для моей семьи. Но спешить некуда – я обсужу все вопросы со своим агентом и близкими. Посмотрим, как все сложится».

О том, что «Детройт» 10 раз подряд не вышел в плей-офф

«Я бы с радостью принял участие в решении этой проблемы. У нас хорошая команда, мы можем побеждать. Я думаю, что мы лучше, чем некоторые команды, которые попали в плей-офф в этом сезоне», – сказал Кэйн.