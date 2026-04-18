  • Патрик Кэйн готов остаться в «Детройте»: «Я бы с радостью принял участие в решении проблемы с плей-офф. Мы лучше, чем некоторые команды, которые туда попали»
Патрик Кэйн готов остаться в «Детройте»: «Я бы с радостью принял участие в решении проблемы с плей-офф. Мы лучше, чем некоторые команды, которые туда попали»

Форвард «Детройта» Патрик Кэйн готов остаться в команде и помочь ей прервать серию из 10 подряд невыходов в плей-офф. 

37-летний американец провел 3-й сезон за «Ред Уингс» и набрал 57 (16+41) очков в 67 играх.

В минувшей регулярке он достиг отметок 500 шайб и 1400 очков, побив рекорды по очкам за карьеру для уроженцев США (ранее принадлежал Майку Модано) и американских игроков в целом (ранее принадлежал Бретту Халлу).  

Летом трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» станет неограниченно свободным агентом. 

О будущем

«Думаю, есть взаимный интерес в том, чтобы я остался. Мне нравится здесь, это отличное место для моей семьи. Но спешить некуда – я обсужу все вопросы со своим агентом и близкими. Посмотрим, как все сложится». 

О том, что «Детройт» 10 раз подряд не вышел в плей-офф

«Я бы с радостью принял участие в решении этой проблемы. У нас хорошая команда, мы можем побеждать. Я думаю, что мы лучше, чем некоторые команды, которые попали в плей-офф в этом сезоне», – сказал Кэйн. 

Источник: официальный сайт НХЛ
были бы лучше, попали бы, слили сезон в унитаз, бездари
Про весёлый пасифик видимо речь
Это факт, но бессмысленно об этом думать, находясь в Атлантическом дивизионе.
Так он и похоронил эти потуги удалившись в матче с Минисотой в конце. Это было самое глупое удаление которое я видел. На телевидение это удаление отметили как 2 потерянных очка. И при этом Детройту оставалось играть 5 матчей.
на рынке СА точно не будет лучше вариантов за те же 5-6м, что получает Кейн, да и еще таких, кто готов ехать в Детройт!
Кейна надо продлевать!
другой вопрос - а кто еще окажется в Детройте летом? при идеальных раскладах Кейн уже все таки игрок мидл6 и хорошая опция под большинство, но никак не основной мотор команды.
Нужны еще усиления!
Если 37-летний Кейн все так же будет на главных ролях в топ-6, то плей-офф так и останется в наших мечтах)
Не, вы не лучше, раз туда не попали
Детройт без русских это не Детройт. Надо парочку подписать, Подколзина например.
Детройт без русских это не Детройт. Надо парочку подписать, Подколзина например.
Подколзину под боком Мака и Драйза хорошо и комфортно 👍🏻
Патрик Кэйн набрал 1400 очков в НХЛ, став 24-м таким игроком в истории лиги. Только у Овечкина, Малкина и Кросби больше среди действующих хоккеистов
14 апреля, 11:11
Ларкин о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф: «Сейчас нам очень тяжело. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть»
12 апреля, 07:15
«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах
12 апреля, 02:12
Кэйн побил рекорд Бретта Халла, став самым результативным игроком из США в регулярках НХЛ – 1393 очка. У 37-летнего форварда «Детройта» 50 баллов в 60 матчах сезона
3 апреля, 09:09
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
5 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
11 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
32 минуты назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
51 минуту назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
17 минут назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
