Таварес, Шайфли, О’Райлли и Роберт Томас сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026. Шефер, Барзэл и Райлли могут быть включены в состав

Джон Таварес и Марк Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026.

Форварды Джон Таварес («Торонто»), Марк Шайфли («Виннипег »), Райан О’Райлли («Нэшвилл ») и Роберт Томас («Сент-Луис ») сыграют за сборную Канады на чемпионате мира в Швейцарии.

Об этом сообщают инсайдеры Даррен Дрегер и Пьер ЛеБрюн.

Кроме того, интерес к участию в турнире проявили защитник «Торонто» Морган Райлли и два представителя «Айлендерс» – защитник Мэттью Шефер и форвард Мэтью Барзэл.

ЧМ-2026 пройдет в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.