Таварес, Шайфли, О’Райлли и Роберт Томас сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026. Шефер, Барзэл и Райлли могут быть включены в состав
Джон Таварес и Марк Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026.
Форварды Джон Таварес («Торонто»), Марк Шайфли («Виннипег»), Райан О’Райлли («Нэшвилл») и Роберт Томас («Сент-Луис») сыграют за сборную Канады на чемпионате мира в Швейцарии.
Об этом сообщают инсайдеры Даррен Дрегер и Пьер ЛеБрюн.
Кроме того, интерес к участию в турнире проявили защитник «Торонто» Морган Райлли и два представителя «Айлендерс» – защитник Мэттью Шефер и форвард Мэтью Барзэл.
ЧМ-2026 пройдет в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Состав будет сильный, и постепенно будет пополняться серьёзными именами.
Но возможно уже не так страшны "местные" во главе с Йоси(или большая шестерка-семерка), сколько те же скандинавы второго порядка.)