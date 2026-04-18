  • Таварес, Шайфли, О’Райлли и Роберт Томас сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026. Шефер, Барзэл и Райлли могут быть включены в состав
Джон Таварес и Марк Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026.

Форварды Джон Таварес («Торонто»), Марк ШайфлиВиннипег»), Райан О’РайллиНэшвилл») и Роберт Томас («Сент-Луис») сыграют за сборную Канады на чемпионате мира в Швейцарии. 

Об этом сообщают инсайдеры Даррен Дрегер и Пьер ЛеБрюн. 

Кроме того, интерес к участию в турнире проявили защитник «Торонто» Морган Райлли и два представителя «Айлендерс» – защитник Мэттью Шефер и форвард Мэтью Барзэл. 

ЧМ-2026 пройдет в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. 

Когда Овечкин завершит карьеру?16055 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Топ состав у Канады будет.
Неплохо..👌 Мне удалось раздобыть один билет на матч Канада-Норвегия, сгоняю просмотрю. Билеты на финальные игры то есть, то нету.. может ещё появятся. 🤨
РОР своих не бросает. Никогда.)
Состав будет сильный, и постепенно будет пополняться серьёзными именами.
Но возможно уже не так страшны "местные" во главе с Йоси(или большая шестерка-семерка), сколько те же скандинавы второго порядка.)
Фрибур неплохо смотрится на картинках, на реке некой лежит, жаль мало времени будет походить по городу, матч в 16:00 начинается, в 15:00 наверное нужно будет заходить на арену. Да и ехать туда часов 6 придется. 😯
Бедард че не едет?
Ответ ovi1000
Бедард че не едет?
Его звали в прошлом году, он отказался. Если я ничего не путаю. Возможно это одна из причин, что теперь не зовут
Ответ ovi1000
Бедард че не едет?
Контракт новичка закончился, новый не подписан. Не хочет рисковать травмой перед подписанием первого взрослого контракта. Хотя если успеет до старта ЧМ, то может приедет
Вроде базар был еще за Маккенну. Как проверка перед НХЛ.
Хеллибайк, Фокс, Веренски, Коннор, М.Ткачак, Д.Хьюз, Д.Ларкин, А.Дэбринкет - все эти амеры должны ехать, чтобы иметь небольшое преимущество над канадцами )) Но согласятся человека 3 думаю максимум. Ну и надежда после первого раунда плейоф ещё с пяток звёзд может подтянутся.
