«Сан-Хосе» отправил Чернышова в АХЛ. Фарм «Шаркс» примет участие в розыгрыше Кубка Колдера

«Сан-Хосе » отправил 20-летнего форварда Игоря Чернышова в АХЛ .

Фарм-клуб «Шаркс» примет участие в розыгрыше Кубка Колдера.

Россиянин в этом сезоне поиграл и в АХЛ, и в НХЛ . В составе «акул» он провел 28 матчей и набрал 19 (9+10) очков при полезности «+2».

В составе «Барракуды » у Чернышова 41 игра и 33 (10+23) балла при полезности «+11».