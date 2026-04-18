«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Полкампом. У 22-летнего защитника 39 очков и «+24» в 43 играх в сезоне NCAA

«Сан-Хосе» подписал 2-летний контракт новичка с Эриком Полкампом.

«Сан-Хосе » подписал 2-летний контракт новичка с 22-летним защитником Эриком Полкампом.

22-летний игрок был выбран «Шаркс» под 132-м номером на драфте НХЛ-2026.

Он провел три последних сезона в NCAA, в этом году вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку года.

В составе университета Денвера Полкамп выиграл национальный чемпионат. В общей сложности он провел 43 игры в сезоне NCAA и набрал 39 (18+21) очков при полезности «+24» и среднем времени на льду 23:53.