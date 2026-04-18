  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон набрал 97 очков в равных составах в регулярке НХЛ – лучший результат за 35 лет. У Кучерова 92 балла (рекорд среди россиян), у Макдэвида и Селебрини – по 82
21

Нэтан Маккиннон набрал 97 очков в равных составах в регулярке НХЛ.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон показал лучший результат по очкам в равных составах в регулярном чемпионате НХЛ.

30-летний канадец набрал 97 (42+55) баллов в этой игровой ситуации, опередив форвардов Никиту КучероваТампа», 92 очка, 35+57), Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 82, 34+48) и Макклина Селебрини («Сан-Хосе», 82, 37+45). 

Доля очков в равных составах от общего количества у Маккиннона (127 баллов в 80 играх) составила 76,3%, у Кучерова (130 в 76) – 70,8%, у Макдэвида (138 в 82) – 59,4%, у Селебрини (115 в 82) – 71,3%. 

Отметим, что 97 очков Нэтана в равных составах стали лучшим результатом в лиге за последние 35 лет.

В сезоне-1990/91 Уэйн Гретцки набрал 103 (33+70) балла в 78 играх за «Лос-Анджелес» в этой игровой ситуации из 163 в сезоне в целом (63,1%).  

Рекорд лиги также принадлежит Гретцки (1981/82, «Эдмонтон», 147 в 80 играх из 212 всего, 68+79, 69,3%). 

Добавим, что Кучеров в этом сезоне обновил свой же рекорд среди российских игроков лиги по очкам в равных составах (ранее лучшим результатом был 91 балл в 81 игре в сезоне-2023/24 из 144 всего, 31+60, 63,2%). 

Когда Овечкин завершит карьеру?16055 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНикита Кучеров
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoУэйн Гретцки
logoЭдмонтон
logoНэтан Маккиннон
logoТампа-Бэй
рейтинги
logoКолорадо
logoМакклин Селебрини
logoСан-Хосе
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А вот это реально круто
Ответ noyneim
Тут нужно учитывать, что в понятие "равные составы" входят и все активности с пустыми воротами. Если рассматривать 5-на-5, то Мак два года назад даже лучше был — 79 > 75
Ну вот и отдавай кому-нибудь одному МВП после таких фактов. Как Нейт не заслужил ?!

В причины ему вменять вторую половину, где Колорадо уже было ничего не нужно и соответственно жилы никто не рвал? У него к 35 игре +/- был около 50, закончил с 57. В первой половине там и близко никого не было рядом с ним. И так каждый год, во второй половине он уходит в режим концентрации на командных действиях в первую очередь. Эта закономерность уже идёт с сезона так 18/19.

При всём этом, это ему вменят. Здесь надо выбирать либо быть а-ля Барков, либо а-ля Макдевид/Кучеров до конца. Харт уйдёт к Кучу, тоже заслуженно.
Задним числом если...Думал, у Кучерова процент будет меньше.
Наверное, из-за частых хайлайтов - как они расписывают большинство с генцелем и пойнтом.
Вот это весомый аргумент для Харта кстати. Но прогрев сейчас идет на Харт Никиты, да и если не Кучу, то скорее Коннору отдадут.
Ответ Kaiki
Так Кучеров совсем недалеко по этим показателям.
Он ещё и в меньшинстве неплохо
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
