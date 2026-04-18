Маккиннон набрал 97 очков в равных составах в регулярке НХЛ – лучший результат за 35 лет. У Кучерова 92 балла (рекорд среди россиян), у Макдэвида и Селебрини – по 82

Нэтан Маккиннон набрал 97 очков в равных составах в регулярке НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон показал лучший результат по очкам в равных составах в регулярном чемпионате НХЛ .

30-летний канадец набрал 97 (42+55) баллов в этой игровой ситуации, опередив форвардов Никиту Кучерова («Тампа », 92 очка, 35+57), Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 82, 34+48) и Макклина Селебрини («Сан-Хосе», 82, 37+45).

Доля очков в равных составах от общего количества у Маккиннона (127 баллов в 80 играх) составила 76,3%, у Кучерова (130 в 76) – 70,8%, у Макдэвида (138 в 82) – 59,4%, у Селебрини (115 в 82) – 71,3%.

Отметим, что 97 очков Нэтана в равных составах стали лучшим результатом в лиге за последние 35 лет.

В сезоне-1990/91 Уэйн Гретцки набрал 103 (33+70) балла в 78 играх за «Лос-Анджелес» в этой игровой ситуации из 163 в сезоне в целом (63,1%).

Рекорд лиги также принадлежит Гретцки (1981/82, «Эдмонтон», 147 в 80 играх из 212 всего, 68+79, 69,3%).

Добавим, что Кучеров в этом сезоне обновил свой же рекорд среди российских игроков лиги по очкам в равных составах (ранее лучшим результатом был 91 балл в 81 игре в сезоне-2023/24 из 144 всего, 31+60, 63,2%).