  • Рутерфорд о том, что «Ванкувер» обменял Куинна Хьюза: «Я заранее знал, что он не останется. Мы решили не ждать межсезонья, когда получили бы 1-й раунд драфта от «Нью-Джерси»
1

Джим Рутерфорд объяснил решение «Ванкувера» обменять Куинна Хьюза.

Президент «Ванкувера» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд высказался об обмене капитана команды Куинна Хьюза в «Миннесоту», состоявшемся по ходу минувшего регулярного чемпионата. 

В декабре прошлого года «Кэнакс» обменяли игрока в «Уайлд», получив взамен форвардов Марко Росси и Лиама Эхгрена, защитника Зеева Байума и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026. 

Действующий контракт 26-летнего Хьюза с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов. 

«Я заранее знал, что он не останется в «Ванкувере». Еще до начала этого сезона», – сообщил Рутерфорд.

Он уточнил, что это подтолкнуло команду к продлению контрактов с форвардами Конором Гарландом (тоже в итоге обменянным) и Броком Босером, а также вратарем Тэтчером Демко еще до старта регулярного чемпионата. 

«Мы до самого конца надеялись, что у нас будет хоть какой-то шанс, что он все же решит остаться здесь. Но не думаю, что это было возможно…

Вместо того, чтобы ждать этого межсезонья и, вероятно, получить выбор в первом раунде от «Нью-Джерси» (где играют родные братья Хьюза – Джек и Люк – Спортс), мы ускорили процесс. В тот момент у нас были рычаги влияния», – сказал Рутерфорд. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Он и в Миннесоте не останется)
