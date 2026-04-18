Хеллибак о том, что нужно исправить «Виннипегу»: «Хороший вопрос для генменеджера. Не буду сваливать вину на кого-то, но у нас был практически тот же состав, и это не сработало»

Вратарь «Виннипега » Коннор Хеллибак высказался о неудачном выступлении команды в сезоне.

В прошлом сезоне канадский клуб выиграл трофей Президента за первое место в регулярке НХЛ и дошел до второго раунда плей-офф.

В минувшей регулярке «Джетс» заняли 12-е место в Западной конференции и не попали в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2022 года. Команда набрала на 34 очка меньше, чем год назад.

– Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

– Хороший вопрос для Чеви (генменеджера клуба Кевина Чевелдэйоффа – Спортс). Я думаю, что самоуспокоенность не поможет нам двинуться вперед, поэтому что-то должно произойти.

Я не собираюсь сваливать вину на кого-то. Это не мой подход. Но мы выпускали на лед почти тот же состав, и по какой-то причине это не сработало.

Что касается моего будущего, то я не хочу разжигать никаких спекуляций на этот счет. Я люблю город, люблю здесь играть, болельщики дали мне очень многое. И я поступал так же. Между нами существует настоящая связь. Я бы хотел, чтобы больше людей это видели и понимали, – сказал Хеллибак.