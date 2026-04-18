  Светлов о «Салавате»: «Клуб словно бы становится фармом «Ак Барса». Чуть ли не команды разных лиг. В Уфе готовят легионеров, а потом Казань берет их готовыми»
Светлов о «Салавате»: «Клуб словно бы становится фармом «Ак Барса». Чуть ли не команды разных лиг. В Уфе готовят легионеров, а потом Казань берет их готовыми»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов считает, что «Салават Юлаев» и «Ак Барс» выглядят как клубы из разных лиг. 

Уфимский клуб завершил сезон во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (0-4). Казанцы вышли в полуфинал, обыграв «Динамо» Минск (4-0). 

– Учитывая все вводные, «Салавату» удалось спастись и не завалить сезон. Но перспективы команды совсем не радужные.

– Почему?

– Не работает система. «Торос», который не так давно был одним из лидеров ВХЛ, завалил сезон – восемнадцатое место. В первом же раунде плей-офф МХЛ вылетел «Толпар».

Получается, «Салават» обречен формироваться не из своих воспитанников, а из легионеров и свободных агентов. Это дорогая история. В том числе и отсюда растут ноги многих финансовых проблем. И это мы говорим о Башкортостане, где хоккей – витрина всего республиканского спорта.

Вот вам пример. Несколько лет назад в КХЛ гремели «зеленые дерби». А теперь «Ак Барс» и «Салават» воспринимаются чуть ли не как клубы разных лиг. У Казани – отличная селекция, клуб усиливается по ходу сезона, а Уфа всего лишь латает дыры.

Беспокоит, что «Салават» словно бы становится фарм-клубом «Ак Барса». В Уфе, скажем, прокатывают и готовят легионеров – например, Хмелевски и Тодда, а потом Казань берет их готовыми, ставит на лидерские позиции и делает результат.

Кстати, не удивлюсь, если летом по этой же дорожке пойдет и Ремпал, – сказал Светлов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Это проблема не только ХК "Салавата Юлаева", а республики в целом. Точнее что от не осталось. Проблемы в хоккее являются лишь частью следствия политики Москвы отбирать все и давать подаяния в виде ассигнований, а жители республики будут ездить по платным дорогам в своем регионе , покупать продукты и товары с других регионов, где бенефициарными владельцами являются Москвичи, проживающие в Куршавели.
Окей, если Салават по уровню соответствует ВХЛ, то что можно сказать про клубы, которые вылетели в первом раунде? Те же Спартак, Динамо и Трактор - Светлов хочет сказать, что это вообще Ночная Хоккейная Лига, что ли? :)
Руководству Башкирии спасибо за развал хоккея и футбола ! Большое вам спасибо🤔😤главное госбизнес.
Вот чувак а - зерно разора сеит. Как болельщик ак барса говорю , что это все только сближает клубы , с кайфом за Салават болею когад ак барс не играет.
Дефицит качественных игроков приводит к тому, что игроки бегут туда где больше платят. Таким рассуждением можно сказать, что Тампа и Сервет фарм СЮ.
Торос не обязательно должен бороться за Кубок в ВХЛ, его основная обязанность готовить игроков
Вывод странный, тем более что Тодд попал в Казань через Спартак... может сказать проще, у Казани есть ревность к Уфе, через сколько лет взяли Радулова, на трибуны посадили селебрити / музыкантов из Башкирии.
Ответ hemsky
Вывод странный, тем более что Тодд попал в Казань через Спартак... может сказать проще, у Казани есть ревность к Уфе, через сколько лет взяли Радулова, на трибуны посадили селебрити / музыкантов из Башкирии.
музыканты сами бегут из Башкирии, потому что в Уфе не давали им петь по татарский
Ответ hemsky
Вывод странный, тем более что Тодд попал в Казань через Спартак... может сказать проще, у Казани есть ревность к Уфе, через сколько лет взяли Радулова, на трибуны посадили селебрити / музыкантов из Башкирии.
У Казани ревность к Уфе? Ничего смешнее не слышал...)))
Да кого вы слушаете? Все эти когда-то "заслуженные " уже в печенке сидят. Их золотое время прошло давно, а как тренер они ничего не добились.
Да блин нормальная практика игроки переходят туда сюда , что они годами за один клуб должны играть что ли?ну были финансовые трудности что теперь поделать, времена сейчас такие , ни один клуб от этого не застрахован,в том сезоне в полуфинале играли в этом в 1/4 остановились не надо истерить все будет хорошо , Светлов пусть лучше про СКА скажет с такими ресурсами как клуб вылетает в первом раунде
И не только Казань и ЦСКА любители готовых игроков за кубком !
