Светлов о «Салавате»: «Клуб словно бы становится фармом «Ак Барса». Чуть ли не команды разных лиг. В Уфе готовят легионеров, а потом Казань берет их готовыми»

Сергей Светлов: беспокоит, что «Салават» словно бы становится фармом «Ак Барса».

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов считает, что «Салават Юлаев » и «Ак Барс» выглядят как клубы из разных лиг.

Уфимский клуб завершил сезон во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (0-4). Казанцы вышли в полуфинал, обыграв «Динамо» Минск (4-0).

– Учитывая все вводные, «Салавату» удалось спастись и не завалить сезон. Но перспективы команды совсем не радужные.

– Почему?

– Не работает система. «Торос », который не так давно был одним из лидеров ВХЛ , завалил сезон – восемнадцатое место. В первом же раунде плей-офф МХЛ вылетел «Толпар ».

Получается, «Салават» обречен формироваться не из своих воспитанников, а из легионеров и свободных агентов. Это дорогая история. В том числе и отсюда растут ноги многих финансовых проблем. И это мы говорим о Башкортостане, где хоккей – витрина всего республиканского спорта.

Вот вам пример. Несколько лет назад в КХЛ гремели «зеленые дерби». А теперь «Ак Барс» и «Салават» воспринимаются чуть ли не как клубы разных лиг. У Казани – отличная селекция, клуб усиливается по ходу сезона, а Уфа всего лишь латает дыры.

Беспокоит, что «Салават» словно бы становится фарм-клубом «Ак Барса». В Уфе, скажем, прокатывают и готовят легионеров – например, Хмелевски и Тодда, а потом Казань берет их готовыми, ставит на лидерские позиции и делает результат.

Кстати, не удивлюсь, если летом по этой же дорожке пойдет и Ремпал, – сказал Светлов.

