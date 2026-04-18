  • Как минимум 8 команд НХЛ превысят потолок зарплат в сезоне из-за бонусов за достижения. Лидируют «Айлендерс», где Шефер получил максимум для новичка – 3,5 млн долларов
Как минимум 8 команд НХЛ превысят потолок зарплат в сезоне из-за бонусов за достижения. Лидируют «Айлендерс», где Шефер получил максимум для новичка – 3,5 млн долларов

Суммы превышений сократят размер потолка зарплат для этих команд в сезоне-2026/27. 

Напомним, что бонусы за достижения могут быть прописаны в контрактах трех категорий игроков – новичков, ветеранов от 35 лет и старше, а также хоккеистов, пропустивших большую часть предыдущего сезона из-за травм (при подписании с ними новых соглашений). 

По данным PuckPedia, максимальная сумма превышения (3,5 миллиона долларов) будет у «Айлендерс», так как 18-летний защитник Мэттью Шефер заработал максимально возможные для новичка бонусы в этом размере. 

У «Колорадо» сумма превышения составит 2,29 млн. Это связано с тем, что 41-летний защитник Брент Бернс получил бонус в размере 3 млн, сыграв 10 матчей в регулярке. 

Также в список входят «Даллас» – 2,08 млн (за счет бонусов Джастина Грицковиана и Джейми Бенна, которому может быть выплачено еще по 500 тысяч за выход в финал Запада и победу в Кубке Стэнли), «Монреаль» – 1,934 млн (Оливеру Капанену может быть выплачено еще 137,5 тысячи при попадании в сборную новичков сезона), «Нью-Джерси» – 1,25 млн, «Сан-Хосе» – 918,7 тысячи, «Эдмонтон» – 250 тысяч и «Флорида» – 150 тысяч. 

Еще у двух команд может образоваться превышение при наличии успехов в плей-офф. У «Тампы» бонусы за продвижение по сетке есть в контракте 40-летнего форварда Кори Перри (62,5 тысячи за выигранный раунд, еще 125 тысяч – за выход в финал Востока и еще 62,5 тысячи – за выход в финал Кубка Стэнли). 

У «Оттавы» может образоваться превышение в размере до 414 тысяч долларов, если команда выиграет два раунда. В случае выхода в финал оно составит 914 тысяч, а в случае победы в Кубке Стэнли – 1,41 млн. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
Я нашёл разницу между первым и вторым абзацем ☝️🧐
Шефер заслужил! 18-летний вундеркинд творит такие чудеса! 👍🏻 Повезло Айлам с далеко не самого низкого места турнирной таблицы выиграть лотерею Драфта 2025!
" 41-летний защитник Брент Бернс получил бонус в размере 3 млн, сыграв 10 матчей в регулярке. "
Железный Бернс не сыграет 10 матчей в регулярке, могли бонус по-труднее сделать - чтобы набрал 35-40 очков...
А демидов бонусы получит?
А почитать?

"Суммы превышений сократят размер потолка зарплат для этих команд в сезоне-2026/27".
Сколько Перри заработал бонусных косариков за карму свою замечательную уже за карьеру интересно?)
