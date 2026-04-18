Экс-капитан «Торонто» Сундин может войти в новый управленческий штаб клуба (The Athletic)
Бывший капитан «Торонто» Матс Сундин может войти в новый управленческий штаб клуба.
Напомним, что в прошлом году «Лифс» покинул президент Брендан Шенахан, а незадолго до завершения регулярного чемпионата-2025/26 клуб уволил генерального менеджера Брэда Треливинга.
Как сообщает The Athletic, сейчас 55-летний швед находится в Торонто, где должен встретиться с высшим руководством клуба. Ожидается, что пока речь не будет идти о какой-то конкретной должности.
В последние годы Матс, вернувшийся в Швецию после завершения карьеры игрока, стал больше вовлечен в деятельность «Лифс».
Сундин выступал за «Торонто» с 1995 по 2008 год. Он рекордсмен клуба по числу очков в регулярных чемпионатах – 987 в 981 игре. В минувшем сезоне Остон Мэттьюс превзошел его рекорд по голам (428 против 420).