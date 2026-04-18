  • В 2 раундах плей-офф КХЛ-2026 сыграно 58 матчей – антирекорд при сериях до 4 побед. Впервые с 2017 года не было ни одной 7-й игры
В розыгрыше Кубке Гагарина-2026 установлен антирекорд по количеству матчей за первые два раунда.

В первом и втором раундах плей‑офф КХЛ было сыграно 58 матчей, что является антирекордом в формате серий до четырех побед.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сезоне‑2020/21, когда в первых двух раундах состоялось 60 игр.

Напомним, что в первом сезоне лиги (2008/09) серии первого и второго раундов проходили до 3 побед, во втором (2009/10) в формате до 3 побед игрался первый раунд. 

В этом году в первых двух раундах не было ни одного седьмого матча. Это первый такой случай с плей-офф-2017 (61 матч на этих двух стадиях). В том розыгрыше седьмых игр не было вообще. 

Когда Овечкин завершит карьеру?16055 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Худший плей-офф за всю историю кхл в плане интриги,без вопросов. Но с другой стороны нет худа без добра, потому что мы снова вернулись на стыки веков и к великой классике ММГ,Ак барс,Авангард, Локомотив)
Ответ Nomer22
2015 год поспорил бы по части худшего в плане интриги
Ответ Серый
Ну если я правильно понял, имеется в виду сезон 14/15?)Для меня нет,потому что там была прекрасная Сибирь. Если убрать это момент,то пожалуй да,соглашусь. А в след. сезоне там СЮ выдал шикарные серии из 7 матчей в зелёном дерби и с Авой.
Ни одного клуба из Москвы ещё нет.
Ответ marchellinos
А вот это хорошо
Пусть игр немного, но всё-таки хороших упорных матчей было много. У Ак Барса три игры с Трактором из пяти были равными и напряжёнными, с Динамо Минск тоже. У Металлурга с Торпедо тоже были интересные игры. Нефтехимик с Авангардом тоже выдали интересные матчи. Так что дело не только в количестве матчей.
Ответ Александр Сабреков
Торпедо, будь чутка поопытнее и без дрожи в коленках, могли довести серию с Магниткой до 6-7 матча. Но, судя по всему, вышли на серию уже проигравшими и лишь к 4-му матчу стали нормальный уровень показывать.
Лига изначально не интересна когда 16 из 22 продолжают сезон
Для лиги конечно это плохо, и пауза большая, и матчей меньше, и дохода меньше, реклама, продажи билетов и т.д.
Но где то случайность, что так произошло, и в следующем сезоне наоборот может быть.
1 раунд, Ак Барс Трактор, 5 матчей вроде, но каждый матч был упорный, и спокойно могло быть и 7 матчей, а вышло всего 5.
ЦСКА Ска тоже ожидалось больше матчей, Северсталь Торпедо кажется вообще равные команды, а Торпедо за 5 матчей, Динамо Москва тоже крепкая команда, а они даже игру взять не смогли. Сю Авто, ну там 6 матчей было, что логично, каждый матч упорный был.
И вот вроде каждый матч сам по себе упорный, а в целом серии до 7 матчей не было, даже из 6 вроде одна была.
Ну а следующий этап, априори уже команды более равные должны быть, но максимум 5 матчей.
Даже вот Локо Сю, в 3 матчах была игра в 1 шайбу (без учёта гола в пустые), Локо конечно мощнее, и возможно с хорошим запасом играли, но все равно, где то не повезло и 4-0.
Минск выше был в посеве, а проигрыаает 0-4, ЦСКА тоже 1 всего берет.
Поэтому плохо конечно это все, но стечение обстоятельств больше, и в следующем сезоне наоборот все может быть
Говорите про худший плей-офф, говорите и про лучший в прошлом году. Тогда было 72 матча (47+25). Так что я бы голову пеплом не посыпал, как всё плохо. Просто, год на год не приходится
Такими темпами года через два от Запада вообще не одной команды в полуфинале не будет!!!
КХЛ с каждым годом всё слабеет, богатые от бедных клубов всё больше отрываются.
кроме Омска все остальные клубы если и нарушали потолок,то в меру разумного,а вот Омск вертел этот потолок,Прохоркин,Фьоре,Якупов...играют чуть ли не за еду
Ответ Домингес Казань
https://www.sports.ru/hockey/1116698956-xokkeisty-ak-barsa-poluchat-po-150-tysyach-rublej-za-kazhduyu-pobedu-v.html и только татары всех за эчпочмаки подписывают) 150 косарей за 42 победы это 6 лямов на игрока. На команду уже лямов 130 сверху выходит
С одной стороны, не повезло: Уфа переживает не лучшее время, выход во второй раунд сродни подвигу, Торпедо не частый гость во втором раунде, хотя могли выиграть либо 1й, либо 5й матч и сделать серию более упорной, ЦСКА пока в поиске 8 пятёрок, команда "строится", вот через четыре года может и в третий раунд пройдут, а Минск все же порвался от внутренних конфликтов и местного выпендрежа. С другой стороны, и первый раунд не блистал.

Надо сократить плей-офф на один раунд, сделав плей-ин. Тогда и последний месяц регулярки не будет тошнятиной, и покрепче пары в плей-офф будут.
Ответ barbarian1991
Тоже согласен, что нужно сократить число участников плей-офф. не 16, а 10 или 12 будет вообще отлично
Ответ Shaiba Bash
И что? Вот сейчас было 8 команд, а счет все равно 4-0 и 4-1.
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
4 минуты назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
10 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
31 минуту назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
50 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
16 минут назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Рекомендуем