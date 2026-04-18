В 2 раундах плей-офф КХЛ-2026 сыграно 58 матчей – антирекорд при сериях до 4 побед. Впервые с 2017 года не было ни одной 7-й игры

В 2 раундах плей-офф КХЛ-2026 сыграно 58 матчей – новый антирекорд.

В первом и втором раундах плей‑офф КХЛ было сыграно 58 матчей, что является антирекордом в формате серий до четырех побед.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сезоне‑2020/21, когда в первых двух раундах состоялось 60 игр.

Напомним, что в первом сезоне лиги (2008/09) серии первого и второго раундов проходили до 3 побед, во втором (2009/10) в формате до 3 побед игрался первый раунд.

В этом году в первых двух раундах не было ни одного седьмого матча. Это первый такой случай с плей-офф-2017 (61 матч на этих двух стадиях). В том розыгрыше седьмых игр не было вообще.