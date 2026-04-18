В 2 раундах плей-офф КХЛ-2026 сыграно 58 матчей – антирекорд при сериях до 4 побед. Впервые с 2017 года не было ни одной 7-й игры
В первом и втором раундах плей‑офф КХЛ было сыграно 58 матчей, что является антирекордом в формате серий до четырех побед.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сезоне‑2020/21, когда в первых двух раундах состоялось 60 игр.
Напомним, что в первом сезоне лиги (2008/09) серии первого и второго раундов проходили до 3 побед, во втором (2009/10) в формате до 3 побед игрался первый раунд.
В этом году в первых двух раундах не было ни одного седьмого матча. Это первый такой случай с плей-офф-2017 (61 матч на этих двух стадиях). В том розыгрыше седьмых игр не было вообще.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Но где то случайность, что так произошло, и в следующем сезоне наоборот может быть.
1 раунд, Ак Барс Трактор, 5 матчей вроде, но каждый матч был упорный, и спокойно могло быть и 7 матчей, а вышло всего 5.
ЦСКА Ска тоже ожидалось больше матчей, Северсталь Торпедо кажется вообще равные команды, а Торпедо за 5 матчей, Динамо Москва тоже крепкая команда, а они даже игру взять не смогли. Сю Авто, ну там 6 матчей было, что логично, каждый матч упорный был.
И вот вроде каждый матч сам по себе упорный, а в целом серии до 7 матчей не было, даже из 6 вроде одна была.
Ну а следующий этап, априори уже команды более равные должны быть, но максимум 5 матчей.
Даже вот Локо Сю, в 3 матчах была игра в 1 шайбу (без учёта гола в пустые), Локо конечно мощнее, и возможно с хорошим запасом играли, но все равно, где то не повезло и 4-0.
Минск выше был в посеве, а проигрыаает 0-4, ЦСКА тоже 1 всего берет.
Поэтому плохо конечно это все, но стечение обстоятельств больше, и в следующем сезоне наоборот все может быть
Надо сократить плей-офф на один раунд, сделав плей-ин. Тогда и последний месяц регулярки не будет тошнятиной, и покрепче пары в плей-офф будут.