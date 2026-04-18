Максим Сушинский: «У «Авангарда» был всего один провальный период в серии с ЦСКА»

Сушинский: у «Авангарда» был всего один провальный период в серии с ЦСКА.

Максим Сушинский оценил победу «Авангарда» над ЦСКА (4-1) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина. «У омичей был всего один провальный период за всю серию. Против ЦСКА всегда очень тяжело играть, это трудоемкая задача. В игре с ними идет постоянная борьба, силовые столкновения. «Авангард» выдержал и переиграл ЦСКА», — сказал экс-форвард «Авангарда ».