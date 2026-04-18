Плющев о дебютном сезоне Демидова в НХЛ: «Провел более чем уверенно. В следующем будет еще лучше»

Плющев о дебютном сезоне Демидова в НХЛ: провел более чем уверенно.

Владимир Плющев оценил дебютный сезон Ивана Демидова в НХЛ.

Нападающий «Монреаля» набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиров среди новичков.

«Демидов провел более чем уверенный дебютный сезон в НХЛ. Парень талантливый. Для него хоккей — это не развлечение, он достаточно серьезно ко всему относится. Для дебютного сезона это более чем, он дал результат.

Я и предполагал, что у Демидова будет все в порядке. Думаю, в следующем сезоне все будет еще лучше», — сказал бывший тренер сборной России.