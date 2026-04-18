Фетисов о вылете ЦСКА в 1/4 финала: «Задачи были более высокие. Никитин наладил игру в конце сезона»
Армейцы вылетели в 1/4 финала Кубка Гагарина, проиграв серию «Авангарду» (1-4).
— ЦСКА завершил сезон. Как бы вы его оценили для команды?
— Я‑то почему должен оценивать? Организация должна оценить. Думаю, задачи были другие, более высокие.
— Можно ли сказать, что Никитин уже наладил игру команды?
— Команда кувыркалась в начале сезона, в конце появились и картинка, и смысл. Да, наладил, — сказал экс-защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Задачи задачами, но есть еще и здравый смысл, взять разваленную команду и за сезон сделать из нее финалиста кубка , вряд ли такое возможно , вернее возможно в во влажных мечтах падких на сенсации журналистов , а так все идет по законам спорта от меньшего к большему , думаю в ЦСКА это понимали изначально.
