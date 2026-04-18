Фетисов о вылете ЦСКА в 1/4 финала: «Задачи были более высокие. Никитин наладил игру в конце сезона»

Фетисов о вылете ЦСКА в 1/4 финала: задачи были более высокие.

Вячеслав Фетисов оценил выступление ЦСКА в сезоне КХЛ .

Армейцы вылетели в 1/4 финала Кубка Гагарина, проиграв серию «Авангарду» (1-4).

— ЦСКА завершил сезон. Как бы вы его оценили для команды?

— Я‑то почему должен оценивать? Организация должна оценить. Думаю, задачи были другие, более высокие.

— Можно ли сказать, что Никитин уже наладил игру команды?

— Команда кувыркалась в начале сезона, в конце появились и картинка, и смысл. Да, наладил, — сказал экс-защитник ЦСКА .