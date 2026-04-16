Кучеров не смог выиграть «Арт Росс Трофи» в этом сезоне. Форвард «Тампы» набрал 130 очков в 76 матчах
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:4).
Россиянин заработал «минус 1» по полезность, нанес один бросок по воротам и заблокировал один бросок соперника. Игровое время – 20:40 (5:02 – в большинстве).
Таким образом, Кучеров завершил регулярный чемпионат и набрал 130 (44+86) очков при полезности «плюс 43» в 76 играх. Форвард не смог выиграть «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) в этом сезоне.
На данный момент Никита идет вторым в списке бомбардиров. Лидирует Коннор Макдэвид – 134 очка. Третье место занимает Нэтан Маккиннон – 127 баллов. «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще по одному матчу в регулярке.
Добавим, что Кучеров выигрывал «Арт Росс Трофи» три раза в карьере – 2019, 2024 и 2025 год.
сейчас главное - борьба за третий Кубок