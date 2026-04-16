  • Кучеров не смог выиграть «Арт Росс Трофи» в этом сезоне. Форвард «Тампы» набрал 130 очков в 76 матчах
69

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:4).

Россиянин заработал «минус 1» по полезность, нанес один бросок по воротам и заблокировал один бросок соперника. Игровое время – 20:40 (5:02 – в большинстве).

Таким образом, Кучеров завершил регулярный чемпионат и набрал 130 (44+86) очков при полезности «плюс 43» в 76 играх. Форвард не смог выиграть «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) в этом сезоне.

На данный момент Никита идет вторым в списке бомбардиров. Лидирует Коннор Макдэвид – 134 очка. Третье место занимает Нэтан Маккиннон – 127 баллов. «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще по одному матчу в регулярке.

Добавим, что Кучеров выигрывал «Арт Росс Трофи» три раза в карьере – 2019, 2024 и 2025 год.

Когда Овечкин завершит карьеру?12011 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Жаль, но в любом случае отличный сезон. В этом году Харт выглядит маловероятным, но если дадут, то будет отличной компенсацией за прошлые сезоны
Ответ mr_ h2o
Никита наоборот фаворит на Харт у всех западных сми
Ответ mr_ h2o
Харт в этом году близок как никогда. Тампа без Никиты не Тампа вообще. и плов бы не светил. а тут вышли с запасом. что последний месяц дурака валяют и проигрывают всем подряд. как у Никиты игра немного не пошла.
Никита подсдал в конце сезона, конечно, но если бы не 6 пропущенных матчей, то результат должен был быть другим.
Ответ Ariel Ortega
Представляю если б Макдэвид столько пропустил и набрал на 4 очка меньше чем Кучеров, тут бы все в голос кричали, Кучеров лучший обогнал Макдэвида, а травмы это проблемы Макдэвида да и не факт что догнал бы, да да Куч лучший, какие Макдэвиды
Ответ Ariel Ortega
А если бы он целый февраль не отдыхал, а пахал по 20 минут?
Пропустил много матчей, так бы взял ) Но это не главное, главное в ПО Тампе показать себя, а то в последних матчах они не очень играли
Ответ paha
Ну макдевид бы тоже взял, если бы до этого пару сезонов не пропускал матчи, представляешь)
Ответ Паскаль Шимбонда
В тех сезонах средняя результативнсть Кучерова была выше чем у Макди. Поэтому пропуск матчей на итоговом результате не сказался
да и плевать сто раз. Куч уже всем всё доказал.
сейчас главное - борьба за третий Кубок
Ответ Доля Кузьмин
Ответ Алексей Райский_1117028829
А что ему надо доказывать?
Ниче страшного, ещё примерно 700+ человек не смогли этот трофей взять.
Все равно очень крутой результат по очкам.
130 очков, космос какой-то, Никитос красавчик все равно
Теперь до конца жизни придётся говорить "ах если бы"
Ничего страшного, Никитос великий волшебник, главное сейчас набрать форму в плове
Закусывать нужно видимо тебе, турбопатриот)
