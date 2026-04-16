«СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятерку в КХЛ точно входит. Никаких проблем». Черкас о голкипере «Флориды»

Сергей Черкас: СКА потянул бы Бобровского.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил возможность перехода Сергея Бобровского в КХЛ.

Ранее появилась информация , что голкипер может уйти из «Флориды», поскольку стороны не могут договориться о новом контракте.

«Большая вероятность, что Сергей Бобровский будет заканчивать карьеру в КХЛ. Он еще сезон или два отыграет в НХЛ, потому что он в неплохом состоянии.

В прошлом сезоне и два года назад он показывал хорошую игру. Думаю, он еще попытается зацепиться за НХЛ, договориться с каким-то клубом.

Не далек день, когда Бобровский может появиться в России. Многие команды захотят увидеть его у себя, потому что это хороший и качественный вратарь. За него будут бороться.

СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятерку в КХЛ точно входит. Никаких проблем для СКА», – сказал Сергей Черкас.