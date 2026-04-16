  • «СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятерку в КХЛ точно входит. Никаких проблем». Черкас о голкипере «Флориды»
«СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятерку в КХЛ точно входит. Никаких проблем». Черкас о голкипере «Флориды»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил возможность перехода Сергея Бобровского в КХЛ.

Ранее появилась информация, что голкипер может уйти из «Флориды», поскольку стороны не могут договориться о новом контракте.

«Большая вероятность, что Сергей Бобровский будет заканчивать карьеру в КХЛ. Он еще сезон или два отыграет в НХЛ, потому что он в неплохом состоянии.

В прошлом сезоне и два года назад он показывал хорошую игру. Думаю, он еще попытается зацепиться за НХЛ, договориться с каким-то клубом.

Не далек день, когда Бобровский может появиться в России. Многие команды захотят увидеть его у себя, потому что это хороший и качественный вратарь. За него будут бороться.

СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятерку в КХЛ точно входит. Никаких проблем для СКА», – сказал Сергей Черкас.

Когда Овечкин завершит карьеру?12083 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Тогда и до 1/4 смогли бы дойти..
А Бобровскому нужен СКА?
Бобровский спокойно на рынке в НХЛ получит 5 миллионов, а рассчитывает наверняка на 7 млн. Какую зарплату может дать СКА? 90 млн рублей? Или, как это принято в нашей лиге, бонусами положить ещё 400 млн?

Как по мне, это единственный момент. Потому что если Боб вернётся в Россию, то будет играть в СКА, наверняка. Такой опыт уже был, плюс сам Сергей Андреевич и жильё имеет в Петербурге и любит этот город.
Что за дискриминация шанхая питерского
Действительно, не подумал, приношу извинения)) Раньше Боб не был замечен в участии в сомнительных схемах) С другой стороны, нынешний СКА - тоже весьма сомнительная организация. Именно поэтому не рассчитываю его там увидеть, по крайней мере в ближайшей перспективе.
тренера бы сначала нашли нормального....
Зачем? Они что? КГ собрались выигрывать?
СКА не потянул только р-р. Ну, а на Черкаса ни у кого денег не хватит.
конечно же у СКА есть 400+ млн в год на вратаря, кто бы сомневался😆
Молодых же нету.Или пусть лет до 30 на скамейке посидят .
Смешной человек, Бобра 40летнего хотите? Кукиш получишь
Вы со своими вратарями сначала разберитесь.
Черкас! Один Бобровский кубок не выиграет.
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
35 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
17 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
45 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
сегодня, 07:30
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
