«Чикаго» продлил контракт с генменеджером Дэвидсоном. При нем – 0 выходов в плей-офф за 4 сезона
«Чикаго» и Кайл Дэвидсон продлили контракт.
Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.
Функционер работает на этой должности с марта 2022 года.
В нынешнем сезоне «Чикаго» не попал в плей-офф – в шестой раз подряд. Сейчас команда находится на 15-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 70 очков в 81 матче.
При Дэвидсоне «Блэкхокс» ни разу не вышли в плей-офф за четыре сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
мазохисты.
значит страдания Чикаго продолжатся