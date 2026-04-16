«Чикаго» продлил контракт с генменеджером Дэвидсоном. При нем – 0 выходов в плей-офф за 4 сезона

«Чикаго» и Кайл Дэвидсон продлили контракт.

Генеральный менеджер «Чикаго » Кайл Дэвидсон подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.

Функционер работает на этой должности с марта 2022 года.

В нынешнем сезоне «Чикаго» не попал в плей-офф – в шестой раз подряд. Сейчас команда находится на 15-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 70 очков в 81 матче.

При Дэвидсоне «Блэкхокс» ни разу не вышли в плей-офф за четыре сезона.