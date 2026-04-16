  • Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
Патрик Фишер освобожден с поста главного тренера сборной Швейцарии.

46-летний Ян Кадьо возглавит национальную команду на ЧМ-2026.

Отметим, что Фишер ранее уже объявил, что покинет пост тренера сборной после чемпионата мира.

Но решение уволить его сейчас связано с тем, что Фишер отправился на Олимпиаду в 2022 году с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса. Специалист в 2023 году был оштрафован на 38 910 франков за подделку документов.

«Знаю, что это была ошибка. Мне очень жаль, что я разочаровал людей», – заявил Фишер.

«Дело юридически закрыто, но оно вызвало публичную дискуссию о ценностях и доверии, к которым федерация относится очень серьезно. Доверие и честность являются центральными для нашего спорта и нашей федерации.

Оглядываясь назад, наша первоначальная оценка закрытия дела была слишком упрощенной. Речь идет о ценностях и уважении, которые являются центральными для швейцарского хоккея на льду и которые Патрик Фишер не смог соблюсти в 2022 году.

Федерация сожалеет, что уделила этому аспекту слишком мало внимания в первоначальной оценке. В то же время федерация благодарит Патрика Фишера за его неоспоримые спортивные достижения.

Под его руководством швейцарская национальная команда непрерывно развивалась более десяти лет, поднявшись с восьмого на второе место в мировом рейтинге и завоевав три серебряные медали, оставив таким образом неизгладимый след в швейцарском хоккее», – заявил президент Федерации хоккея Швейцарии Урс Кесслер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт Федерации хоккея Швейцарии
«Знаю, что это была ошибка. Мне очень жаль, что ... купил не у тех людей», – заявил Фишер.
Ответ klimkamnev
Красавчик да он наш человек 😃
Могли бы и дать сыграть на домашнем ЧМ. Может наконец то после стольких проигранных финалов взяли бы золото, вряд ли состав будет слишком серьезный у конкурентов. В любом случае Фишер вывел Швейцарию на ТОП уровень.
Комментарий скрыт
почему не будет серьезного состава у конкурентов? америкосы и канадцы всегда могут лютый состав собрать из неиграющих в плове
Желаю Швейцарии вылететь в пердив ЧМ для профилактики
коронавируса*
Лох. Мог бы за 2000 рублей через медсестру в больнице договориться и настоящий был бы сертификат.
Я вообще не делал прививку от короновируса ,потому-что до сих пор считаю это бредом все эти прививки .Так за все время и не заболел ,хотя работал в общественных местах .
Что ты считаешь бредом? Эффективность прививки или сам коронавирус?
Ошибка выжившего 😎
Долго думали, три года прошло! Это точно не в Эстонии случилось ??
Бобби Фишер и то решал быстрее)
надеюсь за это швейцария обделается по полной программе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
идиоты !!!!!!!!!!!!!!!!
Так обидно за Фишера? Или просто швейцарофоб?
долго объяснять...
Кто за вакцинацию - ставите каждые полгода прививки? Ковид не дремлет!:)
Быстро и главное вовремя они приняли решение. Идиоты
Знаете, мы все сами немного Патрик Фишер...
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
35 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
17 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
45 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
сегодня, 07:30
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
Рекомендуем