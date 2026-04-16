Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса

Патрик Фишер уволен с поста главного тренера сборной Швейцарии.

46-летний Ян Кадьо возглавит национальную команду на ЧМ-2026.

Отметим, что Фишер ранее уже объявил, что покинет пост тренера сборной после чемпионата мира.

Но решение уволить его сейчас связано с тем, что Фишер отправился на Олимпиаду в 2022 году с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса. Специалист в 2023 году был оштрафован на 38 910 франков за подделку документов.

«Знаю, что это была ошибка. Мне очень жаль, что я разочаровал людей», – заявил Фишер.

«Дело юридически закрыто, но оно вызвало публичную дискуссию о ценностях и доверии, к которым федерация относится очень серьезно. Доверие и честность являются центральными для нашего спорта и нашей федерации.

Оглядываясь назад, наша первоначальная оценка закрытия дела была слишком упрощенной. Речь идет о ценностях и уважении, которые являются центральными для швейцарского хоккея на льду и которые Патрик Фишер не смог соблюсти в 2022 году.

Федерация сожалеет, что уделила этому аспекту слишком мало внимания в первоначальной оценке. В то же время федерация благодарит Патрика Фишера за его неоспоримые спортивные достижения.

Под его руководством швейцарская национальная команда непрерывно развивалась более десяти лет, поднявшись с восьмого на второе место в мировом рейтинге и завоевав три серебряные медали, оставив таким образом неизгладимый след в швейцарском хоккее», – заявил президент Федерации хоккея Швейцарии Урс Кесслер.