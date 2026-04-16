  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над минским «Динамо».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после победы над минским «Динамо» (3:2) в матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина (4-0).

– Две шайбы в концовке третьего периода – это потеря концентрации?

– Да, важно правильно распоряжаться отрезками, когда соперник владеет инициативой. Мы двигаемся в этом направлении, весь сезон идет работа, разговариваем с командой. Но ребята смогли довести этот матч с соперником, счет в серии 4-0 не говорит о том, что было легко.

– В этой серии с новой стороны открывается Артем Галимов – он провоцирует соперника. Вы одобряете такое поведение?

– Это плей-офф, эмоции у всех присутствуют – у соперников, и у наших ребят. Все делается, чтобы одержать победу и в конкретном матче, и в итоге в серии.

Знаете, если говорить по сезону, то у каждого игрока перед стартом были свои ожидания. Например, Дима Яшкин и Гриша Денисенко. Дима раньше во всех своих командах был лучший снайпер, получал более 20 минут игрового времени. Мы здесь чуть по-другому выстроили процесс, предложили другую роль.

Для Гриши тоже был особый вызов, когда он вернулся в Россию. Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Может быть не сразу, но ребята их приняли ради команды. Это говорит о них, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я».

Артем, Дима, Гриша, такое можно про многих ребят сказать в этой команде. Потому что у многих в предыдущих сезонах было больше игрового времени. Сейчас все ребята играют на команду и ради команды.

– Вы отмечали, что команда в этом году выросла. У вас есть какой-то пример, который еще не рассказывали?

– Много вопросов было по поводу прошлогодней серии с «Динамо». Вот тогда нам не хватило концентрации. Когда возникли сложности, сплоченности не хватало. Сейчас мы сделали шаг вперед в этом направлении, это видно по отношению и по результату.

– Вы согласны, что эта сплоченность родилась в четырех выигранных овертаймах этого плей-офф?

– Мы проделали длинный путь, можно вспоминать и сентябрь, когда было непросто. Было много ажиотажа, ходило много разных слухов и разговоров. И это нас тоже закалило. Конечно, эти овертаймы тоже сплачивают, – сказал Гатиятулин.

Когда Овечкин завершит карьеру?12083 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoДмитрий Яшкин
logoАнвар Гатиятулин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoГригорий Денисенко
logoАртем Галимов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Казани и наверное всё же Магнитогорску. Жаль, что им вместе не суждено сыграть в финале этого плей офф. Остались лишь две достойные организации. Авангард - сомнительная команда и многие понимают, откуда к ним такое отношение. А у Локомотива очень трусливые болельщики. Они опять мечтают о сопернике, который не окажет им никакого сопротивления. Какая радость от прошлогоднего финала ? Уныние, тоска. И они опять хотят это повторить. Таких никогда не понимал и не пойму.
Ответ Clever_mind
А что не так с прошлогодними финалом? Трактор по праву был одной из лучших команд прошлого сезона
Так что за роли-то? Из заметки непонятно - тогда о чем она?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
