  • Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
Квартальнов высказался о поражении «Динамо» Минск в серии с «Ак Барсом».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:3, 0-4).

– Всегда нужно играть до конца, многое не получалось в атаке. В конце всегда так. 0:3 после второго периода – многовато. С этой командой тяжело было вернуться.

– После прошлой игры вы говорили об отсутствии характера. Сегодня в первом периоде мы увидели «Динамо», которое хотело задавить игроков соперника. Инициатива исходила от игроков или тренерский штаб делал установку играть жестче?

– Это ребята контролируют. Понимаем, что это мог быть последний матч в серии, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чем уступали в прошлой игре. Казань вытерпела и достойно сыграла.

– О чем говорили с командой во втором перерыве?

– Что-то находили, говорили ребятам. Соперник здорово оборонялся, нам многое не удавалось. Было четыре минуты большинства, но они получились не очень качественными. Казань долго держала нас в зоне в большинстве, тратили силы. Играть нужно до конца, концовка это продемонстрировала.

– Есть такой момент, что соперник сбил вас с вашего тактического хоккея?

– 0-4, что здесь говорить? Конечно, сбили, переиграли. Можно говорить что угодно. Мы не нашли ключи, у нас был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Здесь нужно было чуть-чуть по-другому сыграть третий матч. Центральная ось у соперника очень хорошая. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла.

– Удалось отыграть сегодня две шайбы в концовке, увидели перемену в настроении на скамейке?

– Голы придают уверенности, а другая команда может пасануть.

– Вспоминали перед этой игрой полуфинальную серию Кубка Гагарина-2015?

– Вспомнил серию, когда мы играли в 2014-м с «Ак Барсом». Прилетели в Новосибирск, проигрывали 0:2 после второго периода, но во втором овертайме перевернули игру. На это обращали внимание, хотели просто победить.

– Текущее поражение – самое драматичное в вашей карьере?

– Впервые проиграл 0-4, – сказал Квартальнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Минск не заслужили такого тренера. В кои то веки им так повезло, но они повели себя как обычно. И все из за желания отдельных дельцов, привлечь к себе внимание высшего руководства РБ. Дать понять, что им тоже славы хочется. Это просто позорище. Амбиции вышли боком, но уверен, что урок на пользу не пойдёт.
Так позорно слить лучший сезон, который сам же и создал... Поражение в этой серии полностью на тренере
Ответ vizl
Так позорно слить лучший сезон, который сам же и создал... Поражение в этой серии полностью на тренере
Сезон неплохой, но проблемы гибкости по ходу игр читались по всему.
Ответ vizl
Так позорно слить лучший сезон, который сам же и создал... Поражение в этой серии полностью на тренере
Ну так или иначе это лучший сезон Минска.Да у Дмитрия Вячеславовича проблема с психикой в случае серьёзно уступания в счете. Увы идеальных тренеров не бывает.
Знаете, мне кажется что Минску как раз надо было играть в свою игру, прибавить в терпении, и убавить чувство собственного превосходствп, так именно оно и немного и помешало играть терпеливее, Минск хотел показать силы, мускулы, и когда они пропускали видно было как команда получает холодный душ,мол как так не мы сила, мы пропустили, мы не забили.
Но вот я вроде пишу этот совет задним числом, но вспоминаю Никитина и Билялетдинова,которые как раз ничего не меняли а просто просили чуть больше потерпеть и не переживать там из за прокушенной и не забитой...и что было помните у них тоже были истории где в серии 0-4..
То есть тут конечно очевидно что Квартальнов пережал во второй игре, но это мы сейчас это знаем, а так смотря в будущее мы незнаем где надо будут все быстрее перетряхивать и перетряхивать каждого игрока, или оставаться верным системе
Худшая команда 2-го раунда. Устали ребятки бегать.
Эта история очень похожа на вылет Северстали: вроде и должны, но.. У каждой команды свой потолок, видимо не очень-то и хотелось.
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
15 апреля, 21:34
15 апреля, 21:34
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
15 апреля, 21:09
15 апреля, 21:09
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
15 апреля, 20:21
15 апреля, 20:21
