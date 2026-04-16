Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:3, 0-4).
– Всегда нужно играть до конца, многое не получалось в атаке. В конце всегда так. 0:3 после второго периода – многовато. С этой командой тяжело было вернуться.
– После прошлой игры вы говорили об отсутствии характера. Сегодня в первом периоде мы увидели «Динамо», которое хотело задавить игроков соперника. Инициатива исходила от игроков или тренерский штаб делал установку играть жестче?
– Это ребята контролируют. Понимаем, что это мог быть последний матч в серии, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чем уступали в прошлой игре. Казань вытерпела и достойно сыграла.
– О чем говорили с командой во втором перерыве?
– Что-то находили, говорили ребятам. Соперник здорово оборонялся, нам многое не удавалось. Было четыре минуты большинства, но они получились не очень качественными. Казань долго держала нас в зоне в большинстве, тратили силы. Играть нужно до конца, концовка это продемонстрировала.
– Есть такой момент, что соперник сбил вас с вашего тактического хоккея?
– 0-4, что здесь говорить? Конечно, сбили, переиграли. Можно говорить что угодно. Мы не нашли ключи, у нас был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Здесь нужно было чуть-чуть по-другому сыграть третий матч. Центральная ось у соперника очень хорошая. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла.
– Удалось отыграть сегодня две шайбы в концовке, увидели перемену в настроении на скамейке?
– Голы придают уверенности, а другая команда может пасануть.
– Вспоминали перед этой игрой полуфинальную серию Кубка Гагарина-2015?
– Вспомнил серию, когда мы играли в 2014-м с «Ак Барсом». Прилетели в Новосибирск, проигрывали 0:2 после второго периода, но во втором овертайме перевернули игру. На это обращали внимание, хотели просто победить.
– Текущее поражение – самое драматичное в вашей карьере?
– Впервые проиграл 0-4, – сказал Квартальнов.
Знаете, мне кажется что Минску как раз надо было играть в свою игру, прибавить в терпении, и убавить чувство собственного превосходствп, так именно оно и немного и помешало играть терпеливее, Минск хотел показать силы, мускулы, и когда они пропускали видно было как команда получает холодный душ,мол как так не мы сила, мы пропустили, мы не забили.
Но вот я вроде пишу этот совет задним числом, но вспоминаю Никитина и Билялетдинова,которые как раз ничего не меняли а просто просили чуть больше потерпеть и не переживать там из за прокушенной и не забитой...и что было помните у них тоже были истории где в серии 0-4..
То есть тут конечно очевидно что Квартальнов пережал во второй игре, но это мы сейчас это знаем, а так смотря в будущее мы незнаем где надо будут все быстрее перетряхивать и перетряхивать каждого игрока, или оставаться верным системе