Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»

Квартальнов высказался о поражении «Динамо» Минск в серии с «Ак Барсом».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:3, 0-4).

– Всегда нужно играть до конца, многое не получалось в атаке. В конце всегда так. 0:3 после второго периода – многовато. С этой командой тяжело было вернуться.

– После прошлой игры вы говорили об отсутствии характера. Сегодня в первом периоде мы увидели «Динамо», которое хотело задавить игроков соперника. Инициатива исходила от игроков или тренерский штаб делал установку играть жестче?

– Это ребята контролируют. Понимаем, что это мог быть последний матч в серии, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чем уступали в прошлой игре. Казань вытерпела и достойно сыграла.

– О чем говорили с командой во втором перерыве?

– Что-то находили, говорили ребятам. Соперник здорово оборонялся, нам многое не удавалось. Было четыре минуты большинства, но они получились не очень качественными. Казань долго держала нас в зоне в большинстве, тратили силы. Играть нужно до конца, концовка это продемонстрировала.

– Есть такой момент, что соперник сбил вас с вашего тактического хоккея?

– 0-4, что здесь говорить? Конечно, сбили, переиграли. Можно говорить что угодно. Мы не нашли ключи, у нас был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Здесь нужно было чуть-чуть по-другому сыграть третий матч. Центральная ось у соперника очень хорошая. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла.

– Удалось отыграть сегодня две шайбы в концовке, увидели перемену в настроении на скамейке?

– Голы придают уверенности, а другая команда может пасануть.

– Вспоминали перед этой игрой полуфинальную серию Кубка Гагарина-2015?

– Вспомнил серию, когда мы играли в 2014-м с «Ак Барсом ». Прилетели в Новосибирск, проигрывали 0:2 после второго периода, но во втором овертайме перевернули игру. На это обращали внимание, хотели просто победить.

– Текущее поражение – самое драматичное в вашей карьере?

– Впервые проиграл 0-4, – сказал Квартальнов.