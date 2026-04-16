  • Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»

Пинчук высказался о поражении минского «Динамо» в серии с «Ак Барсом».

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался после поражения в 4-м матче серии плей-офф против «Ак Барса» (2:3, 0-4).

«Сегодня вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Я думаю, мы это показали, у нас получилось.

Сыграли мы достаточно хорошо, где-то просто моменты не реализовывали свои очень важные, которыми могли вытаскивать эти игры. И в первом матче нашем домашнем были штанги, перекладины, выходы «один в ноль», во второй встрече – дотерпи и забирай игру.

Здесь в Казани у нас были моменты. Сегодня забей где-нибудь этот гол. Возможно, не хватило удачи, фартовости какой-то. На сегодняшний день «Ак Барс» был посильнее», – сказал Пинчук. 

Судьи отменили 2 гола форварда минского «Динамо» Пинчука в матче Кубка Гагарина против «Ак Барса»

К Пинчуку минимум вопросов, отлично играл
Как раз к Пинчуку претензий быть не может.
С первой игры так надо было играть, а не только в последней. Но тут много вопросов к тренеру
не биться а бить...
Виталик всегда играл до конца, получалось, не получалось, но шел вперёд.
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
15 апреля, 21:09
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
15 апреля, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
15 апреля, 20:10
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
35 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
17 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
45 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
сегодня, 07:30
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
