Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
Разин высказался после поражения «Металлурга» в матче плей-офф с «Торпедо».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после поражения в четвертом матче серии плей-офф с «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1).
– Согласитесь, что лидеры не взяли на себя ответственность в нужный момент?
– Сегодня и в третьем периоде, и в овертайме были моменты. Лидеры их создавали. Но вы сами видели второй гол. В мое время ветераны мне бы точно мешок на голову надели и отхреначили бы по полной программе. Сейчас времена меняются.
Людям и в жесткой форме объясняешь, и в мягкой форме показываешь. Но эта хоккейная безнаказанность людей не обжигает. Некоторые ошибки они продолжают делать. Печально, — сказал Разин.
Когда Овечкин завершит карьеру?12082 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Кто смотрел 3 период? Это он о ком?
Сиряцкий привёз второй гол.
Сиряцкий отдал "отличный голевой пас".
Андрей Владимирович! Дело же не в наказании, а в переходе таких игровых действий на автоматический уровень в процессе тренировки. Наказание или похвала не делает игроков лучше, чем они есть на самом деле. Эмоции, как положительные, так и отрицательные, могут ухудшать эффективность усвоения материала в зависимости от их характера и контекста.
