Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался после поражения в четвертом матче серии плей-офф с «Торпедо » (2:3 ОТ, 3-1).

– Согласитесь, что лидеры не взяли на себя ответственность в нужный момент?

– Сегодня и в третьем периоде, и в овертайме были моменты. Лидеры их создавали. Но вы сами видели второй гол. В мое время ветераны мне бы точно мешок на голову надели и отхреначили бы по полной программе. Сейчас времена меняются.

Людям и в жесткой форме объясняешь, и в мягкой форме показываешь. Но эта хоккейная безнаказанность людей не обжигает. Некоторые ошибки они продолжают делать. Печально, — сказал Разин.