Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»

Гатиятулин высказался о драках в первом периоде матча с «Динамо» Минск.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о четвертом матче серии второго раунда плей‑офф с минским «Динамо» (3:2, 4-0).

– Каждый матч серии требовал концентрации, самоотверженности и характера. Ребята молодцы, командная победа.

– Для вас стал неожиданным такой уверенный проход?

– Я много раз озвучивал принцип работы, говорил, что важна концентрация, когда ты собран в каждой смене, правильно играешь. Мы ведем работу в этом направлении. Считаю, что заслуженно (обыграли «Динамо»).

– Для вас головная боль удержать хоккеистов в тонусе?

– Важно восстановиться и отдохнуть. Что касается пауз, у нас есть опыт длительных пауз в сезоне, будем его использовать.

– С первых минут было много драк. Хотели, чтобы игроки показали характер, или избегали этих акций?

– Предполагали, что такое будет. Если бы этот матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность, – сказал Гатиятулин.

