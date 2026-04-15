Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после победы над «Металлургом» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф (3:2 ОТ, 1-3).

– В овертайме что было важнее: психология или физика?

– Все. Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились.

– Замены в составе – тренерское решение?

– Мы хотим, чтобы на льду были те, кто лучше всего готовы в моменте.

– На третий период как мотивировали игроков?

– Больше эмоционально. Именно в эмоциях крылись определенные проблемы, – сказал Исаков.