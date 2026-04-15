Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
Алексей Исаков высказался о победе «Торпедо» над «Металлургом» в матче плей-офф.
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после победы над «Металлургом» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф (3:2 ОТ, 1-3).
– В овертайме что было важнее: психология или физика?
– Все. Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились.
– Замены в составе – тренерское решение?
– Мы хотим, чтобы на льду были те, кто лучше всего готовы в моменте.
– На третий период как мотивировали игроков?
– Больше эмоционально. Именно в эмоциях крылись определенные проблемы, – сказал Исаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Молодцы забрали матч который очень тяжело складывался.Фирстов красоту положил, его с рождением дочки.Круч использовал подарок игрока Магнитки, а Виноградов в ОТ попал как надо. Теперь на Урале нужно сыграть достойно.
