Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
Арсений Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом».
Защитник Арсений Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом».
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года. Контракт вступит в силу с сезона-2026/27.
В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Коромыслов провел 61 матч за «Трактор» и набрал 17 (1+16) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф у него 0+1 за 5 игр.
Срок контракта игрока с «Трактором» истекает 31 мая.
Коромыслов был выбран «Блюз» под общим 120-м номером на драфте НХЛ-2022.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я считал тот обмен кражей, он очень недурно смотрелся в плейофф, да ещё и за такие деньги. В этом году в Тракторе можно было только деградировать, чему способствовал ростер, отставки и тд.
Не знаю как там у него сложится, но здесь то что делать, в подобных условиях? А он ОСА.
К тому же опция вернуться всегда есть.