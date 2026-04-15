Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года

Арсений Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом».

Защитник Арсений Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом».

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года. Контракт вступит в силу с сезона-2026/27.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Коромыслов провел 61 матч за «Трактор» и набрал 17 (1+16) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф у него 0+1 за 5 игр.

Срок контракта игрока с «Трактором» истекает 31 мая.

Коромыслов был выбран «Блюз» под общим 120-м номером на драфте НХЛ-2022.

Когда Овечкин завершит карьеру?12081 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
Будет интересно посмотреть
У Коромыслова взгляд на хоккейной площадке читается так: "Куда я попал?". Здесь кто-то написал, что Коромыслов второй защитник после Дронова. По старанию и характеру Коромыслов может и вторым является защитником. А если рассудить внимательно, то для меня Коромыслов самый неважный защитник. Рад, что "Трактор" избавился от такого игрока. Уровень такого защитника ниже среднего. Запомнился он в основном толчками в спину своей клюшкой и частыми ошибками при пасе шайбы.
Ответ ЧМЗГена74
Коромыслов был хорош только в межпериодных интервью. На площадке очень плох. И это не при Корешкове началось. Так было с самого обмена из СКА.
Никогда не понимал таких отъездов, явно в КХЛ ещё есть куда развиваться, а шансы зайти в основу Сент-Луиса ну такие себе, но это его выбор.
Ответ Иван Буренков
Мне кажется агент может напел что пора ехать, а он ещё не готов к уровню Нхл, либо попробовать осуществить мечту и поиграть в Нхл, вернуться в Кхл всегда успеет.
Ответ Иван Буренков
Как ему в нынешнем Тракторе развиваться, когда тут даже не знают кто будет тренером, какой будет твоя роль в команде и тд? Сезон по обоим пунктам просто колхозный, он без особых талантов, но и не деревянный. Парень в отличном возрасте, когда есть варианты научить натаскать и прочее.
Я считал тот обмен кражей, он очень недурно смотрелся в плейофф, да ещё и за такие деньги. В этом году в Тракторе можно было только деградировать, чему способствовал ростер, отставки и тд.
Не знаю как там у него сложится, но здесь то что делать, в подобных условиях? А он ОСА.
К тому же опция вернуться всегда есть.
ну и слава богу что ушел.
Не думаю.что это потеря для Трактора.значит освободилось место для молодых защитников
Удачи и Успехов Парню!!
АХЛ пополнит.
В основу не пробиться! Там ряд молодых дефов на подходе
Материалы по теме
Жеренко может перейти в «Динамо» из системы «Сент-Луиса». У 25-летнего вратаря 40 матчей и 90,3% сэйвов в сезоне АХЛ (Артур Хайруллин)
15 апреля, 13:02
Мичков с 1+2 в матче против «Монреаля» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Снаггеруд с 2+2 и Сваймен с шатаутом
15 апреля, 07:40
Бучневич забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 47 очков в 80 играх
15 апреля, 05:50Видео
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
