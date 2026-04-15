Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года

Защитник Арсений Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом ».

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года. Контракт вступит в силу с сезона-2026/27.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Коромыслов провел 61 матч за «Трактор» и набрал 17 (1+16) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф у него 0+1 за 5 игр.

Срок контракта игрока с «Трактором » истекает 31 мая.

Коромыслов был выбран «Блюз» под общим 120-м номером на драфте НХЛ-2022.