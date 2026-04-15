Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»

Разин высказался о поражении «Металлурга» от «Торпедо» в 4-м матче серии.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался после поражения от «Торпедо » в четвертом матче серии второго раунда плей-офф (3:2 ОТ, 3-1).

– Можно ли сравнить сегодняшнюю игру с первой в серии?

– Тогда были моменты, которые мы реализовали. Здесь так нельзя было расхлябанно начинать третий период.

– Можно сказать, что ваша команда вышла на третий период с уверенностью, что уже выиграла серию?

– Можно сказать, что некоторые вышли не с той самоотдачей. Но большинство игроков старались.

– Каким методом мотивировать игроков: кнутом или пряником?

– Есть еще вариант – лопатой по хребту.

У нас нет задачи обыграть «Торпедо», есть задача выиграть кубок. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», то как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?

– Что хорошего можно вынести из сегодняшней встречи?

– Хорошее из таких игр выносится только в виде положительного результата. Если его нет, то ничего хорошего. Не должно быть такого, что некоторым хоккеистам объясняешь, показываешь, а они в одном месте начинают искать мозг.

Как в НХЛ : за такие ошибки на следующий день у него уже баул собран – и он отправляется в АХЛ или куда-то еще. Если люди не понимают так, то надеюсь, что после таких игр до них дойдет.

– В овертайме «Торпедо» было интереснее, чем «Металлург»?

– Есть такие психологические моменты, которые меня беспокоят. Обычно команда, которая отыгрывается, имеет психологическое преимущество в овертайме. В чемпионском сезоне мы с этим справлялись. Сейчас у нас есть время оценить и подумать над этим, чтобы эту тенденцию убрать.

– Как прокомментируете игру в неравных составах?

– У нас удалился игрок, который играет в неравных составах хорошо. Так что у «Торпедо» бросил игрок и попал, так бывает, – сказал Разин.