Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после поражения от «Торпедо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф (3:2 ОТ, 3-1).
– Можно ли сравнить сегодняшнюю игру с первой в серии?
– Тогда были моменты, которые мы реализовали. Здесь так нельзя было расхлябанно начинать третий период.
– Можно сказать, что ваша команда вышла на третий период с уверенностью, что уже выиграла серию?
– Можно сказать, что некоторые вышли не с той самоотдачей. Но большинство игроков старались.
– Каким методом мотивировать игроков: кнутом или пряником?
– Есть еще вариант – лопатой по хребту.
У нас нет задачи обыграть «Торпедо», есть задача выиграть кубок. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», то как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?
– Что хорошего можно вынести из сегодняшней встречи?
– Хорошее из таких игр выносится только в виде положительного результата. Если его нет, то ничего хорошего. Не должно быть такого, что некоторым хоккеистам объясняешь, показываешь, а они в одном месте начинают искать мозг.
Как в НХЛ: за такие ошибки на следующий день у него уже баул собран – и он отправляется в АХЛ или куда-то еще. Если люди не понимают так, то надеюсь, что после таких игр до них дойдет.
– В овертайме «Торпедо» было интереснее, чем «Металлург»?
– Есть такие психологические моменты, которые меня беспокоят. Обычно команда, которая отыгрывается, имеет психологическое преимущество в овертайме. В чемпионском сезоне мы с этим справлялись. Сейчас у нас есть время оценить и подумать над этим, чтобы эту тенденцию убрать.
– Как прокомментируете игру в неравных составах?
– У нас удалился игрок, который играет в неравных составах хорошо. Так что у «Торпедо» бросил игрок и попал, так бывает, – сказал Разин.