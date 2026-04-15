  Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
Разин высказался о поражении «Металлурга» от «Торпедо» в 4-м матче серии.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после поражения от «Торпедо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф (3:2 ОТ, 3-1).

– Можно ли сравнить сегодняшнюю игру с первой в серии?

– Тогда были моменты, которые мы реализовали. Здесь так нельзя было расхлябанно начинать третий период.

– Можно сказать, что ваша команда вышла на третий период с уверенностью, что уже выиграла серию?

– Можно сказать, что некоторые вышли не с той самоотдачей. Но большинство игроков старались.

– Каким методом мотивировать игроков: кнутом или пряником?

– Есть еще вариант – лопатой по хребту.

У нас нет задачи обыграть «Торпедо», есть задача выиграть кубок. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», то как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?

– Что хорошего можно вынести из сегодняшней встречи?

– Хорошее из таких игр выносится только в виде положительного результата. Если его нет, то ничего хорошего. Не должно быть такого, что некоторым хоккеистам объясняешь, показываешь, а они в одном месте начинают искать мозг.

Как в НХЛ: за такие ошибки на следующий день у него уже баул собран – и он отправляется в АХЛ или куда-то еще. Если люди не понимают так, то надеюсь, что после таких игр до них дойдет.

– В овертайме «Торпедо» было интереснее, чем «Металлург»?

– Есть такие психологические моменты, которые меня беспокоят. Обычно команда, которая отыгрывается, имеет психологическое преимущество в овертайме. В чемпионском сезоне мы с этим справлялись. Сейчас у нас есть время оценить и подумать над этим, чтобы эту тенденцию убрать.

– Как прокомментируете игру в неравных составах?

– У нас удалился игрок, который играет в неравных составах хорошо. Так что у «Торпедо» бросил игрок и попал, так бывает, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Какой то он совсем не корректный, может быть и не быдло, но отсутствие хотя бы среднего образования сказывается.
Ответ Операция Ы
Какой то он совсем не корректный, может быть и не быдло, но отсутствие хотя бы среднего образования сказывается.
Такие качества, как корректность, вежливость, порядочность, и т. д., и даже совесть, не всегда зависят от уровня образованности).
Ответ Операция Ы
Какой то он совсем не корректный, может быть и не быдло, но отсутствие хотя бы среднего образования сказывается.
Так в этом его фишка, в прошлом сезоне у него самоуверенность, самоуспокоенность была, поэтому Омск и прошел их налегке, в этом году он снова включился
Разин уже с Казанью полуфинал играет в своих мыслях
Ответ Дарья Виноградова
Разин уже с Казанью полуфинал играет в своих мыслях
Ну он его сыграет , или Вы прям сомневаетесь?
Ответ two troubles
Ну он его сыграет , или Вы прям сомневаетесь?
Ну в жизни разное бывает. Торпедо могут играть раскованно и фарт может повернуться к ним лицом, после таких слов Разина
Надо для начала Металлургу еще Торпедо пройти, а потом об Ак Барсе думать.
Ответ Spartak999
Надо для начала Металлургу еще Торпедо пройти, а потом об Ак Барсе думать.
Не вижу никаких проблем для этого. Болельщик Торпедо. Реалист.
Ответ lock0000
Не вижу никаких проблем для этого. Болельщик Торпедо. Реалист.
Вот реально неприятно, Металлург - ничего особенного не представляет. Надо подстроиться под их игру (крамольная мысль - если бы с Северсталью играли, то уже развалились бы). Автомобилист их деклассировал и разобрал на части. Ничего особенного в этой команде нет, Торпедо - удачи.
По-моему Разин зазвездился
Опять лишнего наговорил
В чем тут Разин не прав? Всё тоже самое относится и к Торпедо. Раздолбайство, частые потери в невынужденных ситуациях. В лучшем случае второй пас проходит, а дальше потеря..Сами себе проблемы часто создаём. На первый период часто выходим как на тренировку. Драйва нет, если драйв включается, то и смотреть приятно и Торпедо становится конкурентным.Болельщиик Торпедо.
Все матчи плей офф практически в 4 игры . Уровень упал , команды нижней части сразу отвалились
