Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отметил, что пока не готов обсуждать свое будущее в команде.
Сегодня «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в 4-м матче серии второго раунда плей-офф со счетом 2:3. Минская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина , проиграв серию со счетом 0-4.
– Очень противоречивый сезон для «Динамо». Хотелось бы вам продолжить работу в клубе?
– Давайте по серии и игре. Я пока не готов говорить, что будет дальше.
– Вы могли не выйти сегодня на лавку? Вас могли уволить? Может был разговор с руководством?
– Ни с кем ничего не было. Я продолжал работать, вот я здесь стою.
– Игроки доказали вам свою преданность в этом матче?
– Надо у них спросить. Но надо отдать должное сопернику: они хорошо играли, мы много сил тратили, забирая шайбу в свой зоне. Надо быть покрепче, – сказал Квартальнов.
«Динамо» Минск хотело уволить Квартальнова вчера. Высшее руководство клуба вступилось за тренера («Бизнес Online»)
Квартальнов адекватно себя повел, хотя многие могли бы и не сдержались!