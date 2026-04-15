  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»

Квартальнов не стал обсуждать свое будущее в «Динамо» Минск.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отметил, что пока не готов обсуждать свое будущее в команде.

Сегодня «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в 4-м матче серии второго раунда плей-офф со счетом 2:3. Минская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина , проиграв серию со счетом 0-4.

– Очень противоречивый сезон для «Динамо». Хотелось бы вам продолжить работу в клубе?

– Давайте по серии и игре. Я пока не готов говорить, что будет дальше.

– Вы могли не выйти сегодня на лавку? Вас могли уволить? Может был разговор с руководством?

– Ни с кем ничего не было. Я продолжал работать, вот я здесь стою.

– Игроки доказали вам свою преданность в этом матче?

– Надо у них спросить. Но надо отдать должное сопернику: они хорошо играли, мы много сил тратили, забирая шайбу в свой зоне. Надо быть покрепче, – сказал Квартальнов.

«Динамо» Минск хотело уволить Квартальнова вчера. Высшее руководство клуба вступилось за тренера («Бизнес Online»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Квартальнов
logoАк Барс
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoДинамо Минск
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В хоккей играют НАСТОЯЩИЕ мужчины
Будет Локомотив оттого.
Очень неудобные вопросы! Журналюги, как коршуны…
Квартальнов адекватно себя повел, хотя многие могли бы и не сдержались!
В СКА будет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
