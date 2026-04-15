  • Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»

Галимов подвел итоги серии «Ак Барса» против минского «Динамо».

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов высказался после четвертого матча второго раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» (3:2, 4-0 в серии).

– Минское «Динамо» заняло место в своей конференции выше, чем вы. Насколько неожиданным получился результат серии?

– Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше, у нас команда с яйцами. Главный тренер соперника все сказал про них. 

– Переживали, когда получили двойной штраф во втором периоде?

– Нет, и так было понятно, что мы выиграем. 

– Дома было легче играть, чем в гостях?

– Нет, третья и четвертая игра получились тяжелыми. Что-то не умеем мы спокойно доводить матч, – сказал Галимов.

Когда Овечкин завершит карьеру?12081 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
от этого чудика постоянно веет высокомерием и негативом, новость с ним обычно вызывает отрицательные эмоции
так высказываться о сопернике как минимум не красиво
Johny Hockey
от этого чудика постоянно веет высокомерием и негативом, новость с ним обычно вызывает отрицательные эмоции так высказываться о сопернике как минимум не красиво
Знаешь какое у него прозвище?)
rkbd
Знаешь какое у него прозвище?)
Я не знаю, напиши пожалуйста
А не тот ли это Галимов, который падал от любого касания? Попроще будь, парень
Святослав Федорович
А не тот ли это Галимов, который падал от любого касания? Попроще будь, парень
Что запоет, когда ММГ полную авоську накидают.
Остап Комбинатор
Что запоет, когда ММГ полную авоську накидают.
А с чего это они накидают? ММГ ещё не встречался с по настоящему сильными сопами, так что посмотрим
Очень неприятный персонаж, яйца то у АкБарса есть, но не у него точно.
команда-то с яйцами. в отличии от некоторых игроков.
Ну не балерине про яйца свистеть, а так да, пока не можем..
О каких яйца говорит эта дама которая падала крутилась вертелась от любых касаний?нет уважения к таким персонажам , лично я не ассоциирую его с хоккеистом даже в футболе такое ни часто увидишь как это недоразумение которое позорит хоккей
sd4fmwrvz8
О каких яйца говорит эта дама которая падала крутилась вертелась от любых касаний?нет уважения к таким персонажам , лично я не ассоциирую его с хоккеистом даже в футболе такое ни часто увидишь как это недоразумение которое позорит хоккей
А как ты относился к Умарку?)
Как там топ-6 в Анахайме?)
Артему бы поменьше языком чесать. Когда уже повзрослеет?
Он имел ввиду, что яйца подорожали сильно, а вы можете их купить, значит вы хоккеисты с яйцами)
Вроде победил, но обида большая, не успокоился.
