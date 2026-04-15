Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»

Галимов подвел итоги серии «Ак Барса» против минского «Динамо».

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов высказался после четвертого матча второго раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» (3:2, 4-0 в серии).

– Минское «Динамо» заняло место в своей конференции выше, чем вы. Насколько неожиданным получился результат серии?

– Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше, у нас команда с яйцами. Главный тренер соперника все сказал про них.

– Переживали, когда получили двойной штраф во втором периоде?

– Нет, и так было понятно, что мы выиграем.

– Дома было легче играть, чем в гостях?

– Нет, третья и четвертая игра получились тяжелыми. Что-то не умеем мы спокойно доводить матч, – сказал Галимов.