22

Шуми Бабаев: «У Кузнецова есть желание остаться в «Салавате». В течение месяца будет принято решение по будущему Евгения»

Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем хоккеиста.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, высказался о будущем хоккеиста.

«На данный момент мы ничего не решили. В течение месяца будет принято решение по будущему Евгения.

У Кузнецова есть желание остаться в «Салавате Юлаеве». Но клуб только закончил сезон, поэтому пока никаких новостей нет», – сказал Бабаев.

Когда Овечкин завершит карьеру?12081 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Только Кузе надо летом серьезно поработать над физикой и всё будет норм.
КОНЕЧНО ЕСТЬ желание! Он кроме зеленых никому больше не нужен
При всем уважении, это будет ошибкой для Уфы!
Ошибкой для Уфы будет не поменять главного тренера.
То понос, то сотрясение нуже ли он такой, в труднейше минуты за стеклом стоит!!!
О, а что в этом году не будет продолжения байки "Как за Кузнецова бились клубы НХЛ"? Всё, что ли? Где интрига-то?
А есть ещё варианты валяться у борта?)
Есть ещё жесты показывать.
Есть варианты спасать матчи за 4 секунды до конца и отдавать голевые в овертайме
пусть остаётся, лучше Кузнецов чем броссо или Панин.
Можно и Кузю с Панином, весело будет.
Пусть в цирк идёт клоуном.
Ничему вас жизнь не учит, а жаль.. подумайте вернулся бы он в Россию, если бы был таким супер-мега игроком каким его выставляет агент?
