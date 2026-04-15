Шуми Бабаев: «У Кузнецова есть желание остаться в «Салавате». В течение месяца будет принято решение по будущему Евгения»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова , высказался о будущем хоккеиста.

«На данный момент мы ничего не решили. В течение месяца будет принято решение по будущему Евгения.

У Кузнецова есть желание остаться в «Салавате Юлаеве». Но клуб только закончил сезон, поэтому пока никаких новостей нет», – сказал Бабаев.