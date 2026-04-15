«Ак Барс» со счетом 4-0 выиграл у «Динамо» Минск серию 2-го раунда Кубка Гагарина. В 4-й игре команда Гатиятулина победила 3:2, Барабанов набрал 3 очка

«Ак Барс» победил «Динамо» Минск со счетом 4-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

В 4-м матче команда тренера Анвара Гатиятулина победила минский клуб (3:2).

Победный гол на 40-й минуте забил Александр Барабанов. Всего он отметился 3 (1+2) баллами в этой игре.

До этого хоккеисты из Казани побеждали со счетом 2:1, 5:4 ОТ и 4:0.