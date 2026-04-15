«Ак Барс» со счетом 4-0 выиграл у «Динамо» Минск серию 2-го раунда Кубка Гагарина. В 4-й игре команда Гатиятулина победила 3:2, Барабанов набрал 3 очка
В 4-м матче команда тренера Анвара Гатиятулина победила минский клуб (3:2).
Победный гол на 40-й минуте забил Александр Барабанов. Всего он отметился 3 (1+2) баллами в этой игре.
До этого хоккеисты из Казани побеждали со счетом 2:1, 5:4 ОТ и 4:0.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Но чуть-чуть не "лизнули чурчхелу" в этом матче)))
И огромная уважуха болелам Минска. Особенно выездным. Вы на самом деле особенные люди.
А болельщикам Минска огромный респект и уважение: культурное поведение, самоирония и совместные кричалки сделали атмосферу матча вдвойне приятней!)
Не переживайте, в след году финансовые возможности клубов КХЛ из России еще сильнее просядут, шансы будут.