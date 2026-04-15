  • «Ак Барс» со счетом 4-0 выиграл у «Динамо» Минск серию 2-го раунда Кубка Гагарина. В 4-й игре команда Гатиятулина победила 3:2, Барабанов набрал 3 очка
«Ак Барс» со счетом 4-0 выиграл у «Динамо» Минск серию 2-го раунда Кубка Гагарина. В 4-й игре команда Гатиятулина победила 3:2, Барабанов набрал 3 очка

В 4-м матче команда тренера Анвара Гатиятулина победила минский клуб (3:2).

Победный гол на 40-й минуте забил Александр Барабанов. Всего он отметился 3 (1+2) баллами в этой игре.

До этого хоккеисты из Казани побеждали со счетом 2:1, 5:4 ОТ и 4:0.

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Ак Барс с победой.
Но чуть-чуть не "лизнули чурчхелу" в этом матче)))

И огромная уважуха болелам Минска. Особенно выездным. Вы на самом деле особенные люди.
Ответ DAI1980
Только что у Татнефть арены прощались с включеными фонариками и овациями с их болельщиками, уезжающими на автобусе 🫶🏼
Ответ Sipai
Молодчики
АК Барс молодцы.
А болельщикам Минска огромный респект и уважение: культурное поведение, самоирония и совместные кричалки сделали атмосферу матча вдвойне приятней!)
Ответ Вовщик
А ещё они волну запускали по арене, было весело)
А говорили Минск пройдет катком по ак барсу
Ответ Ришад Хайруллин
Ну 7:3 и 4:3 по сезону настраивали на это. Не катком конечно, но надежда на серьезную борьбу были.
Ответ Ришад Хайруллин
Теперь катком по ак барсу пройдет их следующий соперник
Получается, челябинцы были правы, когда говорили, что в нашей серии будет 4:0. Но есть один нюанс)
Минск при Квартальнове влюбил в себя своей игрой и атмосферой на Минск-арене вокруг этих матчей.Очень хотелось, чтобы клуб, как минимум, выиграл первые исторические для себя медали в КХЛ, а как максимум, поборолся за КГ, для страны это было бы грандиозным событием.И что вместо этого мы увидели в серии от которой столько в Беларуси ждали? Я не знаю местной кухни, особенно кассемо руководство, не хочется строить догадок, но в целом, эта серия для меня классический показатель кризиса роста и не зрелости всей клубной организации, от шоу вокруг Стася в самый ответственный и от того неподходящий момент до срачей между ТШ и руководством по ходу сезона.В итоге, судя по всему, потерян наилучший шанс показать лучший результат в истории клуба, т.к окно возможностей с учётом того, что уйдёт Квартальнов и главная звезда, видимо, утерян.Обидно за потрясающих любителей хоккея в соседней стране, да и в целом за организацию, ведь многое в Минске вокруг клуба сделано на крутом уровне
Ответ Rio de Janeiro
Сомневаюсь что клубу из Республики Белорусь дают медали, но мало ли.
Не переживайте, в след году финансовые возможности клубов КХЛ из России еще сильнее просядут, шансы будут.
Готовимся к Торпедо!
Ответ AkBars555
Торпедо в отпуск готовится , им Магнитку тяжело будет 4 матча взять
Ответ AkBars555
К какому Торпедо? Даже если Нижний обыграет Магнитку, то будет Ярославль. Учи регламент
Вспоминаю комментарии перед четвертьфиналом самые популярные про то что самая очевидная пара Минск АБ и будет вынос Казани)))
Ак Барс в плоффе и регулярке это 2 абсолютно разные команды…. Браво, Казань ✊🏻
Минск оказался слабейшей командой второго раунда.
Ответ Za Локомотив
а может Салават?
Ответ Za Локомотив
Почему не Уфа?
Почему-то ярославские болельщики очень расстроены. Опять мечтают о лёгком сопернике в финале? Как в том сезоне им бог миловал никакущий Трактор. Им в финал ещё попасть надо. Ярик такой Ярик)))
