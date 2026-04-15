Ротенберг о получении награды «Отличник физической культуры и спорта»: «Как подчеркивал Путин, спорт – один из ключевых путей достижения национальных целей развития»

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о получении награды «Отличник физической культуры и спорта».

«Сегодняшний день прошел в Министерстве спорта России, где вручали почетные государственные и ведомственные награды заслуженным деятелям и легендам российского спорта – людям, которые своим трудом, талантом и преданностью делу служат нашей стране.

Для меня большая честь быть в одном ряду с такими людьми. Стараюсь соответствовать.

Сегодня мне вручили ведомственную награду Министерства спорта Российской Федерации – «Отличника физической культуры и спорта». Хочу искренне поблагодарить Министерство спорта России и лично Михаила Владимировича Дегтярева за такую высокую оценку.

Как неоднократно подчеркивал Владимир Владимирович Путин, спорт – это один из ключевых путей достижения национальных целей развития, мощный ресурс, который повышает качество жизни людей, открывает новые возможности для самореализации, укрепляет веру в себя и помогает добиваться успеха не только в спорте, но и в жизни.

Эта награда – результат большой командной работы. Как и в хоккее, здесь ничего не делается в одиночку. За этим стоит труд Министерства спорта, Федерации хоккея России, тренеров, игроков, специалистов, всех, кто участвовал в создании и развитии Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Сегодня эта программа работает по всей стране и дает возможность тысячам детей тренироваться, развиваться и получать качественную хоккейную подготовку. Уже почти 4 года по этой системе развивается и «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», где бесплатно занимаются более 500 талантливых детей. Ребята уже входят в число лидеров региональных первенств и добиваются успехов на международных турнирах. И для нас важно не только их спортивное развитие – мы занимаемся воспитанием личности, характера, дисциплины, патриотизма и любви к своей стране.

Отдельно развивается и проект «Красная Машина ДВОР», который возвращает хоккей на дворовые площадки, вовлекает в спорт детей и родителей, делает занятия доступнее и помогает формировать правильную спортивную среду с самого детства.

Спасибо всем, кто рядом на этом пути. Эта награда – для всей нашей большой команды. Все только начинается!» – написал Ротенберг.