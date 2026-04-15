  • Фирстов забил из-под ноги в матче плей-офф с «Металлургом». Форвард «Торпедо» посвятил гол новорожденной дочери
13

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов забил гол из-под ноги в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:2, 3-й перерыв, 0-3).

Хоккеист посвятил эту шайбу своей новорожденной дочери.

«Малышка Таисия Фирстова появилась на свет сегодня днем, а батя уже творит магию на льду и посвящает гол своей дочке! 

Поздравляем нашего нападающего и его супругу Александру», – говорится в сообщении «Торпедо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Гол пижонский, но очень красиво, нестандартно и вовремя! С рождением дочери! Ювелир!!!!
Ответ Матроскин52
После 3-й игры буквально на бегу пообщался с одним из торпедовских нападающих. Хотел сказать, чтобы 4-й матч сыграли красиво, от души, как умеют, забыв о волнении. Но тот торопился, и я обо всем позабыв, просто пожелал удачи команде. Может, и правда, мысли материализуются)
А где была красивая игра? 10 мин 3-го периода и все, причем забили из-за ошибки игрока ММг. Смотрел 2 последних матча в Нагорном - красоты не увидел, как выносили нас 4-0/4-1, так все и продолжается- одного очень негибкого тренера сменил другой, по сути такой же. За 4 игры ничего нового, он даже не понимает как надо с магнитами играть.
Красиво! Вся комбинация
Бывший Тренер Динамо Москва, за такой гол, его бы из состава вывел!
Какой из них?))
ВяКо, бы, точно!
Тренер «Торпедо» лихо ворвался в КХЛ – хотя долго к этому шел. Вот что мы о нем узнали
17 апреля, 17:05
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
15 апреля, 15:55
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
33 минуты назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
15 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
43 минуты назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
58 минут назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
Рекомендуем