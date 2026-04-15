Фирстов забил из-под ноги в матче плей-офф с «Металлургом». Форвард «Торпедо» посвятил гол новорожденной дочери
Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов забил гол из-под ноги в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:2, 3-й перерыв, 0-3).
Хоккеист посвятил эту шайбу своей новорожденной дочери.
«Малышка Таисия Фирстова появилась на свет сегодня днем, а батя уже творит магию на льду и посвящает гол своей дочке!
Поздравляем нашего нападающего и его супругу Александру», – говорится в сообщении «Торпедо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Гол пижонский, но очень красиво, нестандартно и вовремя! С рождением дочери! Ювелир!!!!
После 3-й игры буквально на бегу пообщался с одним из торпедовских нападающих. Хотел сказать, чтобы 4-й матч сыграли красиво, от души, как умеют, забыв о волнении. Но тот торопился, и я обо всем позабыв, просто пожелал удачи команде. Может, и правда, мысли материализуются)
А где была красивая игра? 10 мин 3-го периода и все, причем забили из-за ошибки игрока ММг. Смотрел 2 последних матча в Нагорном - красоты не увидел, как выносили нас 4-0/4-1, так все и продолжается- одного очень негибкого тренера сменил другой, по сути такой же. За 4 игры ничего нового, он даже не понимает как надо с магнитами играть.
Красиво! Вся комбинация
Бывший Тренер Динамо Москва, за такой гол, его бы из состава вывел!
Какой из них?))
ВяКо, бы, точно!
