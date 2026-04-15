Фирстов забил из-под ноги в матче плей-офф с «Металлургом». Форвард «Торпедо» посвятил гол новорожденной дочери

Фирстов забил гол из-под ноги в матче плей-офф с «Металлургом».

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов забил гол из-под ноги в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:2, 3-й перерыв, 0-3).

Хоккеист посвятил эту шайбу своей новорожденной дочери.

«Малышка Таисия Фирстова появилась на свет сегодня днем, а батя уже творит магию на льду и посвящает гол своей дочке!

Поздравляем нашего нападающего и его супругу Александру», – говорится в сообщении «Торпедо».