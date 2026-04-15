Судьи отменили 2 гола форварда минского «Динамо» Пинчука в матче Кубка Гагарина против «Ак Барса»

Судьи отменили 2 гола минского «Динамо» в матче Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Судьи отменили 2 гола нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса» (0:3, 2-й перерыв, 0-3 в серии).

На 36-й минуте игры шайбу отменили после видеопросмотра из-за удара ногой.

На отметке 38:18 арбитры провели видеопросмотр по запросу тренера «Ак Барса» на предмет положения вне игры, после чего гол отменили.