  • Дегтярев о встрече с Ротенбергом: «Обсудили флагманский проект ФХР «Красная Машина». Сегодня наградил Романа знаком «Отличник физической культуры и спорта»
Дегтярев о встрече с Ротенбергом: «Обсудили флагманский проект ФХР «Красная Машина». Сегодня наградил Романа знаком «Отличник физической культуры и спорта»

Михаил Дегтярев рассказал о встрече с Романом Ротенбергом.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о встрече с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом.

«Провел встречу с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом. Обсудили флагманский проект федерации «Красная Машина», который развивается при его активном участии и сконцентрирован на постоянном поиске и подготовке молодых дарований. Ранее сегодня за высокие результаты наградил Романа почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

В частности, академия «Красная Машина Юниор» зарекомендовала себя как новая система подготовки юных хоккеистов. Благодаря ей более 500 талантливых детей в Москве и Подмосковье занимаются хоккеем бесплатно, из них сформированы несколько команд, которые уже входят в число лидеров региональных первенств, и даже показывают результаты на международных стартах. Внутри проекта выстроена понятная вертикаль подготовки: от детской школы до команды Молодежной хоккейно лиги, по сути, бесшовный переход в профессиональный хоккей.

Параллельно развивается проект «Красная Машина Двор», благодаря которому дети вместе с родителями выходят на дворовые коробки, где тренируются с известными наставниками. В проекте уже участвует более 1500 человек, и спрос растет. Со следующего сезона программа будет расширена на ряд других регионов», – написал Дегтярев.

Фото: t.me/Degtyarev_Info

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Академия "Красная машина", это та что проиграла в сезоне 56 игр из 62?при разнице шайб 102-313?
Ответ Za Локомотив
Академия "Красная машина", это та что проиграла в сезоне 56 игр из 62?при разнице шайб 102-313?
Зато очень нарядные!
"Флагманский проект"😀😀😀
Как в старые советские времена дядя подарил ребенку значок)
Ответ agentkuper
Как в старые советские времена дядя подарил ребенку значок)
"в старые советские времена" ребёнок добивался значка сам
Ответ Ra_Mi
"в старые советские времена" ребёнок добивался значка сам
Если ребенок коллекционировал значки, ему могли и подарить)
теперь официально....физрук
Физиономии новой России.
Скажи кто тебя наградил и я скажу кто ты. Особенно впечатлил цвет майки, символизирующий деяния этой тройки.
Мощнейший дует
Ответ catcher69
Мощнейший дует
Оба дуют)?
Ответ agentkuper
Оба дуют)?
оба великие и непревзойдённые эффективные манагеры современности...)))
Какое отношение имеют эти персонажи к спорту?
Молодец Миша . знает кому лизать )
И швец, и жнец, и на чьей надо дуде игрец.
