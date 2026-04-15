Роднина: Овечкин 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина .

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Это его личное дело. Каждый спортсмен сам знает, сколько у него сил и какие имеются цели. Советовать Овечкину – это даже смешно. Александр – мастер из мастеров, имеющий огромнейший опыт в профессиональном спорте. У кого-то могло сложиться мнение, что Овечкин там играет, чтобы побить Гретцки. Но я не думаю, что, когда он только приехал в НХЛ , думал об этом.

Он провел 20 потрясающих сезонов в команде. Я сама была несколько раз на играх «Вашингтона » и видела, как весь стадион – в клубных джерси с его именем. 20 лет лидерства – это что-то запредельное.

Александр отлично отстаивает свою позицию как выдающегося спортсмена и как личность очень интересен. Он 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России и активно участвует в общественной и политической жизни своей страны. Хотя половина уже имеют паспорта США.

Никого не волнует, побьет он рекорд Гретцки или нет. Овечкин уже вписал свое имя в историю мирового хоккея», – заявила Роднина.