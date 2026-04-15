Ирина Роднина: «Овечкин 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России. Он активно участвует в общественной и политической жизни своей страны»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Это его личное дело. Каждый спортсмен сам знает, сколько у него сил и какие имеются цели. Советовать Овечкину – это даже смешно. Александр – мастер из мастеров, имеющий огромнейший опыт в профессиональном спорте. У кого-то могло сложиться мнение, что Овечкин там играет, чтобы побить Гретцки. Но я не думаю, что, когда он только приехал в НХЛ, думал об этом.

Он провел 20 потрясающих сезонов в команде. Я сама была несколько раз на играх «Вашингтона» и видела, как весь стадион – в клубных джерси с его именем. 20 лет лидерства – это что-то запредельное.

Александр отлично отстаивает свою позицию как выдающегося спортсмена и как личность очень интересен. Он 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России и активно участвует в общественной и политической жизни своей страны. Хотя половина уже имеют паспорта США.

Никого не волнует, побьет он рекорд Гретцки или нет. Овечкин уже вписал свое имя в историю мирового хоккея», – заявила Роднина.

Когда Овечкин завершит карьеру?11522 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
На память выходит 1. Путин Тим 2 бесконечная реклама букмекерской из всех щелей 3. Ещё реклама всякой дряни , которую он сам не ест и не пользует в жизни. 4 выкоянчивание Мерседесов. ... Что ещё активного забыли ?
Обещал несмотря ни на что приехать на ОИ-18, но обманул.
Ну это скрепа первого пункта...обмани и забудь
Каким образом он участвует в общественной и политической жизни страны?
Может уже как то по тихому пилит бюджет).
А буков он разве не рекламирует? Доходы буков, это налоги, а налоги можно потратить на себя любимых (я про депутатов в том числе) Кого интересует, что в стране растёт число лудоманов, это же мелочи и только больше налогов принесет
За примерами далеко ходить не нужно. Вот недавно в НХЛ была пауза на Олимпиаду. Так Овечкин сразу примчался участвовать в общественной и политической жизни своей страны. В тот момент его страной были ОАЭ). Потом вернулся в свою страну США). А намедни обещал в мае приехать в свою страну Россию (возможно). Ждём в мае прорыв в общественной и политической жизни нашей страны.
Инагент, получает зарубежное финансирование
А как можно знать, что происходит в стране, если ты в ней 20 лет не жил?По программе "Время" с Екатериной Андреевой?Или по "Наша Russia"?
все, пошел прогрев - почувствовали, что могут сейчас его вернуть и представить это как собственный успех)
Любит Россию издалека
Это точно общественно-политическая жизнь?))

Прибыв в Россию в отпуск после успешного в плане личных достижений сезона, Овечкин традиционно был нарасхват и вызвал большой интерес у рекламодателей. По данным РИА Новости, которые ссылаются на Telegram-канал Shot, хоккеист заключил до десятка рекламных контрактов, общая сумма которых может доходить до 3,3 млрд руб.
В смысле - " остается гражданином России."?) А как он может им не оставаться?) А остальные граждане России живущие в другой стране, что перестают быть гражданами?) Только Саня не перестал?) Как-то смешно звучит.
Роднина живет в России, но остается гражданкой США..
