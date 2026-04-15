Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о серии минского «Динамо» против казанского клуба во втором раунде Кубка Гагарина (0-3).
Ранее в соцсетях появилась информация, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов может быть отправлен в отставку. Позже клуб это опроверг.
– Если говорить о минском «Динамо», каково это – выходить на матч, когда он может для тебя стать последним?
– Сложно, конечно. Они попали в серьезную ловушку, и выбраться отсюда сложно. Посмотрим.
– Могут как-то повлиять слухи об отставке главного тренера?
– Я не знаю. Я не слышал, поэтому не хотел бы говорить об этом, – сказал Билялетдинов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
А поймал их Билл.
Билл давно уже всё своё отловил.
он то точно приложил свою руку....
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем