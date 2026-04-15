  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Будет круто, если Овечкин приедет в «Динамо» к Ротенбергу, он сильный тренер. Мы тогда вообще все заорем»
39

Дмитрий Губерниев: «Будет круто, если Овечкин приедет в «Динамо» к Ротенбергу, он сильный тренер. Мы тогда вообще все заорем»

Губерниев: Ротенберг – хороший наставник, он выведет «Динамо» на новые позиции.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером «Динамо».

– Есть новости о том, что Ротенберг возглавит «Динамо», и если это действительно так, то это прекрасная информация. Ротенберг – хороший наставник, методист и специалист. Он выведет «Динамо» на новые позиции, ключевые в КХЛ – я не сомневаюсь. И в медийном плане «Динамо» поможет.

Он не сказал последнего слова как тренер, я в него верю как в тренера. Он молодец. Для российского хоккея это плюс.

– Но ведь в последний сезон перед увольнением он со СКА вылетел в первом раунде плей-офф.

– Послушайте, ну когда это было? Год прошел уже. Сравнивать нельзя. Опыт – сын ошибок трудных. Ротенберг, с моей точки зрения, сильный тренер. Выводы сделал. В новом городе с новой командой я верю в Ротенберга и желаю ему всяческих удач.

– То есть хотите сказать, что с Ротенбергом «Динамо» может стать претендентом на Кубок Гагарина?

– Сначала надо дождаться его официального назначения и комплектования команды. А представляете, как будет круто, если Александр Овечкин приедет в Россию в «Динамо» к Ротенбергу. А все может быть, мы тогда вообще все заорем, – сказал Губерниев.

Когда Овечкин завершит карьеру?12081 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Когда Овечкин завершит карьеру?12081 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
logoВашингтон
logoДинамо Москва
logoДмитрий Губерниев
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Редкий болван конечно)
Ответ карабашка
Редкий болван конечно)
к сожалению, уже не редкий
Губерниев только Загитову стебать может, для тех кто выше по статусу он ручной лакей, который не перестаёт вылизывать.
Овечкин в «Динамо»-это хороший кейс, но не с Ротенбергом.
Ответ wxvnpc5psr
Губерниев только Загитову стебать может, для тех кто выше по статусу он ручной лакей, который не перестаёт вылизывать. Овечкин в «Динамо»-это хороший кейс, но не с Ротенбергом.
Он, на самом деле, стебет Ротенберга. И уже не в первый раз. Такое за чистую монету принимает только сам Ротенберг).
Ответ wxvnpc5psr
Губерниев только Загитову стебать может, для тех кто выше по статусу он ручной лакей, который не перестаёт вылизывать. Овечкин в «Динамо»-это хороший кейс, но не с Ротенбергом.
Согласен 👍. Где Овечкин и где Ротенберг это как небо и земля.
Вас, всех, кто заорет, собрать бы и на принудительное лечение отправить.
У спортса новый болванчик? Не слишком много Губерниева на хоккейной ветке?
Если ротен возглавит ДИНАМО , то ноги моей на матчах не будет. Совсем что ли отупели? Из великого клуба хотят цирк сделать с клованами!
Думаю Овечкин, если согласится играть за Динамо и там вдруг будет ГТ сам РБ ,то Овечкин с ним вместе и недели не отыграет !
Ответ Огюст
Думаю Овечкин, если согласится играть за Динамо и там вдруг будет ГТ сам РБ ,то Овечкин с ним вместе и недели не отыграет !
Пффф хайпить будут как с Кузнецовым, только еще громче. Тем более они друзяшки братки. Ови тоже петь будет, что Ороро великий тренер
Ответ Евгений Головин
Пффф хайпить будут как с Кузнецовым, только еще громче. Тем более они друзяшки братки. Ови тоже петь будет, что Ороро великий тренер
Еще и в сборной будуть вместе феерить)
Хорошо барбос отрабатывает похлебку)
Как то в последнее время Назаров сдулся, этот успешно занял его место
Ответ SeRgE23
Хорошо барбос отрабатывает похлебку) Как то в последнее время Назаров сдулся, этот успешно занял его место
свято место...
Уберите этого сумасшедшего от микрофона!! А-а-а!!!
Ответ Самолётные ноги Йозе Марины
Уберите этого сумасшедшего от микрофона!! А-а-а!!!
скорее от мефедрона
Да ты не майонез, ты - вазелин!!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
