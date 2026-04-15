Дмитрий Губерниев: «Будет круто, если Овечкин приедет в «Динамо» к Ротенбергу, он сильный тренер. Мы тогда вообще все заорем»

Губерниев: Ротенберг – хороший наставник, он выведет «Динамо» на новые позиции.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером «Динамо ».

– Есть новости о том, что Ротенберг возглавит «Динамо», и если это действительно так, то это прекрасная информация. Ротенберг – хороший наставник, методист и специалист. Он выведет «Динамо» на новые позиции, ключевые в КХЛ – я не сомневаюсь. И в медийном плане «Динамо» поможет.

Он не сказал последнего слова как тренер, я в него верю как в тренера. Он молодец. Для российского хоккея это плюс.

– Но ведь в последний сезон перед увольнением он со СКА вылетел в первом раунде плей-офф.

– Послушайте, ну когда это было? Год прошел уже. Сравнивать нельзя. Опыт – сын ошибок трудных. Ротенберг, с моей точки зрения, сильный тренер. Выводы сделал. В новом городе с новой командой я верю в Ротенберга и желаю ему всяческих удач.

– То есть хотите сказать, что с Ротенбергом «Динамо» может стать претендентом на Кубок Гагарина?

– Сначала надо дождаться его официального назначения и комплектования команды. А представляете, как будет круто, если Александр Овечкин приедет в Россию в «Динамо» к Ротенбергу. А все может быть, мы тогда вообще все заорем, – сказал Губерниев.