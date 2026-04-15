Дыняк подрался с Улле. Это 2-я драка за 5 минут матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф

Дыняк подрался с Улле в матче «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф.

«Ак Барс » играет с «Динамо » Минск (1:0, 1-й период, 3-0 в серии) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

На 5-й минуте игры форвард клуба из Казани Никита Дыняк подрался с защитником минчан Ксавье Улле .

По итогам инцидента Дыняк и Улле получили по 5 минут штрафа за драку.

Кроме того, Алексей Пустозеров и Джошуа Брук были наказаны 2-минутными штрафами за грубость. Улле также получил 2 минуты за подножку.

За первые 5 минут матча прошло уже две драки. Напомним, на 2-й минуте Михаил Фисенко подрался с Николасом Мелошем.