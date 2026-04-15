Дыняк подрался с Улле. Это 2-я драка за 5 минут матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф
Дыняк подрался с Улле в матче «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф.
«Ак Барс» играет с «Динамо» Минск (1:0, 1-й период, 3-0 в серии) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.
На 5-й минуте игры форвард клуба из Казани Никита Дыняк подрался с защитником минчан Ксавье Улле.
По итогам инцидента Дыняк и Улле получили по 5 минут штрафа за драку.
Кроме того, Алексей Пустозеров и Джошуа Брук были наказаны 2-минутными штрафами за грубость. Улле также получил 2 минуты за подножку.
За первые 5 минут матча прошло уже две драки. Напомним, на 2-й минуте Михаил Фисенко подрался с Николасом Мелошем.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Ну Минск пока в драках и силовом хоккее в одну калитку выигрывает
Так себе утешенье
Подрался и отгрёб.Не всегда коту масленица.
Дыняк удивительно для себя очень робко дрался
В 3 периоде нас ждёт продолжение. Возможно сразу парные бои
