Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»

Владимир Крикунов высказался о результатах «Динамо» в сезоне-2025/26.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о результатах команды в сезоне-2025/26.

В первом раунде клуб проиграл минскому «Динамо» со счетом 0-4.

– «Динамо» провело один из худших сезонов в истории. Как оцените результат «бело-голубых»?

– Я думаю, вообще худший. Такого я не припомню.

– Вас это удивило?

– Конечно. Для «Динамо» это антирезультат. Но когда они приезжали в «Сочи», я там был и говорил им: «У вас команда не готова играть в плей-офф, ребята, надо все-таки к этому готовиться».

– Обычно в таких случаях шишки падают на голову главного тренера.

– Естественно, а на кого еще?

– Еще к менеджменту с руководством есть претензии.

– Руководство в принципе все сделало. Взяли, что смогли. Там команда-то по составу совсем неплохая. Просто они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры, а они продолжали играть так же, как и в чемпионате – за счет мастерства и большинства. А надо было в равных составах жестче играть, бороться на пятаке, вылезать на ворота соперника, в общем, много всего, – сказал Крикунов.