  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
4

Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»

Владимир Крикунов высказался о результатах «Динамо» в сезоне-2025/26.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о результатах команды в сезоне-2025/26.

В первом раунде клуб проиграл минскому «Динамо» со счетом 0-4. 

– «Динамо» провело один из худших сезонов в истории. Как оцените результат «бело-голубых»?

– Я думаю, вообще худший. Такого я не припомню.

– Вас это удивило?

– Конечно. Для «Динамо» это антирезультат. Но когда они приезжали в «Сочи», я там был и говорил им: «У вас команда не готова играть в плей-офф, ребята, надо все-таки к этому готовиться».

– Обычно в таких случаях шишки падают на голову главного тренера.

– Естественно, а на кого еще?

– Еще к менеджменту с руководством есть претензии.

– Руководство в принципе все сделало. Взяли, что смогли. Там команда-то по составу совсем неплохая. Просто они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры, а они продолжали играть так же, как и в чемпионате – за счет мастерства и большинства. А надо было в равных составах жестче играть, бороться на пятаке, вылезать на ворота соперника, в общем, много всего, – сказал Крикунов.

Когда Овечкин завершит карьеру?12080 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoСочи
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Худший сезон! Отвратительный результат... Но я знаю, кто сможет спасти клуб - это мой друг и коллега Йозе Марино! - добавил Крикунов
Всё бы хорошо, но у Крикунова был шанс показать как надо. Правда в скромном Сочи. Но не получилось. Коментировать гораздо легче, чем тренировать. Динамо заслуживает критику, но там проблема в головах руководства. Слишком много подковерных игр в последнее время.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
