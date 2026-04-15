Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф

Фисенко и Мелош подрались в матче «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф.

«Ак Барс» играет с «Динамо» Минск (0:0, 1-й период, 3-0) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. На 2-й минуте игры нападающий клуба из Казани Михаил Фисенко подрался с защитником минчан Николасом Мелошем. По итогам инцидента хоккеисты получили по 5 минут штрафа за драку.