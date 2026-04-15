  • Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф
Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф

Фисенко и Мелош подрались в матче «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф.

«Ак Барс» играет с «Динамо» Минск (0:0, 1-й период, 3-0) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

На 2-й минуте игры нападающий клуба из Казани Михаил Фисенко подрался с защитником минчан Николасом Мелошем.

По итогам инцидента хоккеисты получили по 5 минут штрафа за драку.

Когда Овечкин завершит карьеру?12080 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Мелош конечно умеет драться👍💪красиво уработал
Мелош конечно умеет драться👍💪красиво уработал
Уработал??? Где???
Мелош конечно умеет драться👍💪красиво уработал
Жаль в хоккей не умеет играть
Мелош уже второй раз в этом сезоне урабатывет Фисенко. И вообще Ник выиграл все драки в КХЛ, хотя зачастую уступал оппонентам в габаритах.
Мелош уже второй раз в этом сезоне урабатывет Фисенко. И вообще Ник выиграл все драки в КХЛ, хотя зачастую уступал оппонентам в габаритах.
Мелош крупнее и Фисенко, и Карпухина, и Кэмерона Ли. Вроде больше драк не было. А наказать Долженкова в прошлом году яиц не хватило.
Условный проиграл
