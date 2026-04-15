  • Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о будущем Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Мне кажется, продлить контракт с Александром не только в интересах самого хоккеиста, но и в интересах клуба. Можно подписать с ним своеобразный контракт, не знаю, на целый сезон или до определенного момента, чтобы он добился этой цели.

Это был бы не только хороший повод для завершения спортивной карьеры Александра, но и хорошая реклама для «Вашингтона». Мне кажется, это будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки», – сказал Быков.

Когда Овечкин завершит карьеру?11874 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Да нее.. сезон так сезон полный.. до рекорда попсово как то
конечно полный сезон но рекорд гретцки только в регулярке в кубке условия неравные так что остальное просто статистика а не рекорд
Серьезно?)
Да побил он уже главный рекорд.
А это так, придумки какие-то.
Мои слова цитирует) А в Трактор в родной клуб тренером идти не хочет (
еще один сезон в НХЛ это уже было суперэпично и анрил
Материалы по теме
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
15 апреля, 15:14
Дэйли на вопрос о выводе номера 8 из обращения в НХЛ: «Сначала дадим Овечкину принять решение. Не собираюсь предполагать, что может произойти»
15 апреля, 14:56
Каким был первый матч Овечкина в НХЛ: забросил две и так припечатал соперника, что сломал борт
15 апреля, 14:15
Рекомендуем
Главные новости
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
13 минут назад
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
28 минут назад
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Кубок Стэнли. «Каролина» победила «Оттаву», «Даллас» пропустил 6 голов от «Миннесоты», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
сегодня, 03:00
Капризов набрал 1+2 с победным голом в 1-м матче серии плей-офф с «Далласом», став 2-й звездой
сегодня, 01:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
43 минуты назад
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
55 минут назад
Свечников без очков в 1-м матче серии с «Оттавой»: 6 бросков в створ, 4 промаха и 8 хитов за 15:36
сегодня, 04:49
Андерсен сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ, отразив 22 броска «Оттавы». Среди действующих вратарей больше игр на ноль только у Василевского (7)
сегодня, 04:25
Чинахов остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков в створ (3 заблокировали), 3 хита и 2 блока за 16:16 с «Флайерс»
сегодня, 03:55
«Миннесота» во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф с разницей «+5», разгромив «Даллас» (6:1) в 1-м матче серии
сегодня, 02:57
Купер о Василевском: «Мы знаем, насколько он важен для «Тампы». Он совершает сэйвы, когда это особенно необходимо»
вчера, 21:30
Сафронов не считает «Металлург» фаворитом в полуфинале: «Ак Барс» навяжет конкуренцию, он круто провел серию с минским «Динамо»
вчера, 21:11
Рафф о «Баффало» в плей-офф: «Город заряжен: флаги повсюду, таблички «Посигналь, если болеешь за «Сейбрс». Этого момента ждали очень долго»
вчера, 21:01
Агент Кошелева: «Ходят слухи, что мы просим баснословных денег от «Сибири». Это не так. Есть предложение от клуба, мы думаем»
вчера, 20:25
Рекомендуем