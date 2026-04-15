Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о будущем Александра Овечкина в НХЛ .

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Вашингтоном ». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Мне кажется, продлить контракт с Александром не только в интересах самого хоккеиста, но и в интересах клуба. Можно подписать с ним своеобразный контракт, не знаю, на целый сезон или до определенного момента, чтобы он добился этой цели.

Это был бы не только хороший повод для завершения спортивной карьеры Александра, но и хорошая реклама для «Вашингтона». Мне кажется, это будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки», – сказал Быков.